У селищі на Волині горіла будівля
Сьогодні, 13:01
В селищі Любешів горіла господарська споруда. Пожежа трапилась вранці 25 листопада.
Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета "Нове життя".
Він зазначив, що вогонь повністю знищив покрівлю та дерев’яне перекриття.
Причина загорання встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета "Нове життя".
Він зазначив, що вогонь повністю знищив покрівлю та дерев’яне перекриття.
Причина загорання встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підприємцям Центрального ринку запропонували переїхати на вигідних умовах, кіоски незгодних демонтують
Сьогодні, 13:08
Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Сьогодні, 13:05
У селищі на Волині горіла будівля
Сьогодні, 13:01