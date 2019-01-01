У селищі на Волині горіла будівля





Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета



Він зазначив, що вогонь повністю знищив покрівлю та дерев’яне перекриття.



Причина загорання встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Любешів горіла господарська споруда. Пожежа трапилась вранці 25 листопада.Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області, - пише газета "Нове життя" Він зазначив, що вогонь повністю знищив покрівлю та дерев’яне перекриття.Причина загорання встановлюється.

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