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У селищі на Волині горіла будівля

У селищі на Волині горіла будівля
В селищі Любешів горіла господарська споруда. Пожежа трапилась вранці 25 листопада.

Про це повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук, - пише газета "Нове життя".

Він зазначив, що вогонь повністю знищив покрівлю та дерев’яне перекриття.

Причина загорання встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь
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