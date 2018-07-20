Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Сьогодні, 13:05
У Луцьку принесли квіти до пам’ятника Михайлу Грушевському.
Вшанували пам'ять українського державного та громадсько-політичного діяча, голову Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського у понеділок, 25 листопада.
Покладання квітів відбулося з нагоди 85-річчя від дня смерті видатного українця. До заходу долучилися представники міської влади та громадськість міста.
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Вшанували пам'ять українського державного та громадсько-політичного діяча, голову Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського у понеділок, 25 листопада.
Покладання квітів відбулося з нагоди 85-річчя від дня смерті видатного українця. До заходу долучилися представники міської влади та громадськість міста.
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