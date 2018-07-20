Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО

Михайлу Грушевському.



Вшанували пам'ять українського державного та громадсько-політичного діяча, голову Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського у понеділок, 25 листопада.



Покладання квітів відбулося з нагоди 85-річчя від дня смерті видатного українця. До заходу долучилися представники міської влади та громадськість міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку принесли квіти до пам’ятникаВшанували пам'ять українського державного та громадсько-політичного діяча, голову Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського у понеділок, 25 листопада.Покладання квітів відбулося з нагоди 85-річчя від дня смерті видатного українця. До заходу долучилися представники міської влади та громадськість міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію