вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО

Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
У Луцьку принесли квіти до пам’ятника Михайлу Грушевському.

Вшанували пам'ять українського державного та громадсько-політичного діяча, голову Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського у понеділок, 25 листопада.

Покладання квітів відбулося з нагоди 85-річчя від дня смерті видатного українця. До заходу долучилися представники міської влади та громадськість міста.

Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Грушевський, покладання квітів, Луцьк, вшанування пам'яті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 13:20
Підприємцям Центрального ринку запропонували переїхати на вигідних умовах, кіоски незгодних демонтують
Сьогодні, 13:08
Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Сьогодні, 13:05
У селищі на Волині горіла будівля
Сьогодні, 13:01
На Волині від клінічної смерті рятували немовля, якій давали сире коров'яче молоко
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО День Гідності і Свободи: у Луцьку вшановують Героїв. ФОТО
21 листопад, 15:18
З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки З квітами і віршами: у Луцьку вшанували пам'ять Лесі Українки
01 серпень, 14:32
Відзначили 75-річчя визволення Луцька від німецько-нацистських загарбників Відзначили 75-річчя визволення Луцька від німецько-нацистських загарбників
01 лютий, 14:33
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
20 липень, 2018, 11:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кому на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:30
 0
Яскравий простір посеред сірого міста: як у Луцьку будують ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 13:20
 0
Підприємцям Центрального ринку запропонували переїхати на вигідних умовах, кіоски незгодних демонтують
Сьогодні, 13:08
 0
Лучани вшанували пам'ять видатного українця. ФОТО
Сьогодні, 13:05
 0
У селищі на Волині горіла будівля
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8