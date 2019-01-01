«Нова Пошта» розширює географію: все більше волинян можуть без проблем купувати онлайн*

Усі покупки тепер можна забрати у відділенні поряд з домом, а не їхати в обласний чи районний центр. Цьому сприяє компанія, що є лідером доставки в Україні. В 2019 році вона відкрила чимало відділень на території держави.«З початку року ми відкрили майже 3000 відділень в Україні. Здебільшого у невеличких містах та селах. Навіщо ми це робимо? Бо хочемо, щоб кожен міг отримати бажані товари. «Нова Пошта» допомагає розвиватися бізнесу і об’єднує людей з усієї країни», — розповідає директор «Нова Пошта»Лише в жовтні на Волині відкрили 21 нове відділення компанії (найбільше — в Горохівському, Іваничівському, Камінь-Каширському районах), а всього в області вже функціонує більше 180 відділень «Нова Пошта». Мережа ж відділень на території України вже перевищила позначку у 5500.Окрім того, компанія продовжує активно розвивати свою інфраструктуру, щоб швидше обробляти і доставляти посилки. Так, у травні «Нова Пошта» відкрила інноваційний термінал у Хмельницькому, а у вересні запустили в роботу термінал у Львові. У планах «Нової Пошти» за 2019 рік доставити більше 200 мільйонів посилок.