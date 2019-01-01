«Нова Пошта» розширює географію: все більше волинян можуть без проблем купувати онлайн*
Сьогодні, 11:25
Усі покупки тепер можна забрати у відділенні поряд з домом, а не їхати в обласний чи районний центр. Цьому сприяє компанія «Нова Пошта», що є лідером доставки в Україні. В 2019 році вона відкрила чимало відділень на території держави.
«З початку року ми відкрили майже 3000 відділень в Україні. Здебільшого у невеличких містах та селах. Навіщо ми це робимо? Бо хочемо, щоб кожен міг отримати бажані товари. «Нова Пошта» допомагає розвиватися бізнесу і об’єднує людей з усієї країни», — розповідає директор «Нова Пошта» Олександр Бульба.
Лише в жовтні на Волині відкрили 21 нове відділення компанії (найбільше — в Горохівському, Іваничівському, Камінь-Каширському районах), а всього в області вже функціонує більше 180 відділень «Нова Пошта». Мережа ж відділень на території України вже перевищила позначку у 5500.
Окрім того, компанія продовжує активно розвивати свою інфраструктуру, щоб швидше обробляти і доставляти посилки. Так, у травні «Нова Пошта» відкрила інноваційний термінал у Хмельницькому, а у вересні запустили в роботу термінал у Львові. У планах «Нової Пошти» за 2019 рік доставити більше 200 мільйонів посилок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«З початку року ми відкрили майже 3000 відділень в Україні. Здебільшого у невеличких містах та селах. Навіщо ми це робимо? Бо хочемо, щоб кожен міг отримати бажані товари. «Нова Пошта» допомагає розвиватися бізнесу і об’єднує людей з усієї країни», — розповідає директор «Нова Пошта» Олександр Бульба.
Лише в жовтні на Волині відкрили 21 нове відділення компанії (найбільше — в Горохівському, Іваничівському, Камінь-Каширському районах), а всього в області вже функціонує більше 180 відділень «Нова Пошта». Мережа ж відділень на території України вже перевищила позначку у 5500.
Окрім того, компанія продовжує активно розвивати свою інфраструктуру, щоб швидше обробляти і доставляти посилки. Так, у травні «Нова Пошта» відкрила інноваційний термінал у Хмельницькому, а у вересні запустили в роботу термінал у Львові. У планах «Нової Пошти» за 2019 рік доставити більше 200 мільйонів посилок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі зіткнулися бус та легковик: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 11:38
«Нова Пошта» розширює географію: все більше волинян можуть без проблем купувати онлайн*
Сьогодні, 11:25
Повідомили деталі аварії на Волині, у якій загинуло подружжя
Сьогодні, 11:16
На «Ягодині» затримали вантажівку, яку вкрали у Нідерландах
Сьогодні, 11:13