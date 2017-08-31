У магазині шкіри та хутра «Steel» у Луцьку – «чорна п’ятниця» із космічними знижками на увесь товар*
Сьогодні, 14:45
У магазині шкіри та хутра від турецького виробника «Steel», що на вулиці Лесі Українки, – «чорна п’ятниця» і шалені знижки на нову та попередні колекції. Речі тут пропонують придбати зі знижкою аж до мінус 70 %.
Варто зауважити, що обрати якісну і оригінальну річ з космічною знижкою можна з усього доступного асортименту. Скористатися цією пропозицією можна буде до 29 листопада.
«До зими варто готуватися як слід і заздалегідь подбати про власний комфорт», – переконують у магазині. Обіцяють, що мерзнути покупцям не доведеться точно, адже у «Steel» пропонують шуби та дублянки, жилети та кардигани, куртки та пуховики на різний смак і стиль. Речі грітимуть тіло, милуватимуть око та не надто спустошуватимуть гаманець.
Відвідувачка магазину «Steel» Ірина Михайляк, яка саме красувалася перед дзеркалом у шубці із нової колекції, каже, що зайти сюди за зимовою обновкою їй порадили знайомі. «Асортимент товару – дуже великий, ціни – доступні. Я вже навіть собі придивилася дещо», – показує на двосторонню дублянку з каракулем і каже, що при нагоді обов’язково завітає ще.
Тренд цьогорічної зимової колекції – універсальні двосторонні варіанти верхнього одягу. Придбавши сіру або ж синю дублянку з хутром всередині, її можна легко перетворити на натуральну шубу. Такий практичний підхід користується попитом і дуже припав до душі покупцям, тож у магазині радять не зволікати із вибором зимової обновки у «Steel», аби встигнути вихопити свій розмір.
Хутро тут пропонують також різне – скандинавська норка, мутон, орелаг, песець. Є також комбіновані шуби, створені з поєднанням різного натурального хутра. Окрім того, у «Steel» – величезний вибір дублянок, шкіряних курток і пуховиків.
Триває також розпродаж весняно-осінньої колекції шкіряних курток, вартість яких стартує від 2500 гривень, ціна дублянок – від 5600 гривень. Шуба ж у магазині «Steel» коштуватиме від 6500 гривень.
До слова, асортимент постійно оновлюють, а покупці отримують гарантію на товар, яка діє протягом всього сезону.
Знайти магазин шкіри та хутра «Steel» можна за адресою: місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 29.
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Варто зауважити, що обрати якісну і оригінальну річ з космічною знижкою можна з усього доступного асортименту. Скористатися цією пропозицією можна буде до 29 листопада.
«До зими варто готуватися як слід і заздалегідь подбати про власний комфорт», – переконують у магазині. Обіцяють, що мерзнути покупцям не доведеться точно, адже у «Steel» пропонують шуби та дублянки, жилети та кардигани, куртки та пуховики на різний смак і стиль. Речі грітимуть тіло, милуватимуть око та не надто спустошуватимуть гаманець.
Відвідувачка магазину «Steel» Ірина Михайляк, яка саме красувалася перед дзеркалом у шубці із нової колекції, каже, що зайти сюди за зимовою обновкою їй порадили знайомі. «Асортимент товару – дуже великий, ціни – доступні. Я вже навіть собі придивилася дещо», – показує на двосторонню дублянку з каракулем і каже, що при нагоді обов’язково завітає ще.
Тренд цьогорічної зимової колекції – універсальні двосторонні варіанти верхнього одягу. Придбавши сіру або ж синю дублянку з хутром всередині, її можна легко перетворити на натуральну шубу. Такий практичний підхід користується попитом і дуже припав до душі покупцям, тож у магазині радять не зволікати із вибором зимової обновки у «Steel», аби встигнути вихопити свій розмір.
Хутро тут пропонують також різне – скандинавська норка, мутон, орелаг, песець. Є також комбіновані шуби, створені з поєднанням різного натурального хутра. Окрім того, у «Steel» – величезний вибір дублянок, шкіряних курток і пуховиків.
Триває також розпродаж весняно-осінньої колекції шкіряних курток, вартість яких стартує від 2500 гривень, ціна дублянок – від 5600 гривень. Шуба ж у магазині «Steel» коштуватиме від 6500 гривень.
До слова, асортимент постійно оновлюють, а покупці отримують гарантію на товар, яка діє протягом всього сезону.
Знайти магазин шкіри та хутра «Steel» можна за адресою: місто Луцьк, вулиця Лесі Українки, 29.
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