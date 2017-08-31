У магазині шкіри та хутра «Steel» у Луцьку – «чорна п’ятниця» із космічними знижками на увесь товар*

У магазині шкіри та хутра від турецького виробника «Steel», що на вулиці Лесі Українки, – «чорна п’ятниця» і шалені знижки на нову та попередні колекції. Речі тут пропонують придбати зі знижкою аж до мінус 70 %.Варто зауважити, що обрати якісну і оригінальну річ з космічною знижкою можна з усього доступного асортименту. Скористатися цією пропозицією можна буде до 29 листопада.«До зими варто готуватися як слід і заздалегідь подбати про власний комфорт», – переконують у магазині. Обіцяють, що мерзнути покупцям не доведеться точно, адже у «Steel» пропонують шуби та дублянки, жилети та кардигани, куртки та пуховики на різний смак і стиль. Речі грітимуть тіло, милуватимуть око та не надто спустошуватимуть гаманець.Відвідувачка магазину «Steel», яка саме красувалася перед дзеркалом у шубці із нової колекції, каже, що зайти сюди за зимовою обновкою їй порадили знайомі. «Асортимент товару – дуже великий, ціни – доступні. Я вже навіть собі придивилася дещо», – показує на двосторонню дублянку з каракулем і каже, що при нагоді обов’язково завітає ще.Тренд цьогорічної зимової колекції – універсальні двосторонні варіанти верхнього одягу. Придбавши сіру або ж синю дублянку з хутром всередині, її можна легко перетворити на натуральну шубу. Такий практичний підхід користується попитом і дуже припав до душі покупцям, тож у магазині радять не зволікати із вибором зимової обновки у «Steel», аби встигнути вихопити свій розмір.Хутро тут пропонують також різне – скандинавська норка, мутон, орелаг, песець. Є також комбіновані шуби, створені з поєднанням різного натурального хутра. Окрім того, у «Steel» – величезний вибір дублянок, шкіряних курток і пуховиків.Триває також розпродаж весняно-осінньої колекції шкіряних курток, вартість яких стартує відгривень, ціна дублянок – відгривень. Шуба ж у магазині «Steel» коштуватиме відгривень.До слова, асортимент постійно оновлюють, а покупці отримують гарантію на товар, яка діє протягом всього сезону.