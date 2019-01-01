Волинянин побив односельчанина: потерпілий – у лікарні





У п’ятницю, 22 листопада, до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них доставили молодого чоловіка з тілесними ушкодженнями, - інформує



Співробітники поліції встановили, що за місцем проживання у селі Підріжжя Ковельського району під час розпивання спиртного його побив 29-річний односелець. Потерпілого госпіталізували.



Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Триває слідство.



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