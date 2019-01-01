У центрі Луцька хочуть перейменувати вулицю





Про це йшлося на засіданні постійної комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту 25 листопада, інформують



Як повідомив голова комісії Микола Федік, проєкт рішення про перейменування вулиці Гаврилюка на Пречистенську підготувала комісія з питань перейменування вулиць міста. Йдеться про вулицю, що паралельна вулиці Лесі Українки.



Комісія раніше ухвалила це рішення більшістю голосів на основі звернень громадян. Інших варіантів щодо перейменування вулиці не надходило, йдеться про повернення історичної назви.



Члени комісії рекомендували підтримати проєкт рішення.

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