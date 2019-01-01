вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Чернігівщині батько порізав ножем 5-річного сина

На Чернігівщині батько порізав ножем 5-річного сина
У Чернігівській області в місті Ніжин з ножовими пораненнями госпіталізували 5-річного хлопчика і його батька.

Про це інформує ГУНП у Чернігівській області.

Поліцейські з’ясували, що 30-річний чоловік під час раптового спалаху агресії схопив ножа та кілька разів вдарив ним свого сина. Після цього чоловік вдарив себе ножем у груди. Тяжко пораненого малюка та чоловіка з ножем у грудях знайшла їх сусідка.

Батька і сина карета екстреної медичної допомоги доправила до міської лікарні. У хлопчика діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітини, а також поранення обличчя і шиї. У батька – проникаюче ножове поранення грудної клітки. Обох родичів прооперували.

Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: син, батько, різанина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селян у Ковельському районі відібрали землю, якою вони користувалися більше 15 років
Сьогодні, 15:03
У магазині шкіри та хутра «Steel» у Луцьку – «чорна п’ятниця» із космічними знижками на увесь товар*
Сьогодні, 14:45
На Чернігівщині батько порізав ножем 5-річного сина
Сьогодні, 14:40
У Луцьку шукають донорів крові для онкохворої дитини
Сьогодні, 14:10
Автобус «Буковель–Луцьк» з пасажирами злетів у кювет на Франківщині
Сьогодні, 14:03
Схожі новини
Дівчинку порізав, а хлопчика кинув в колодязь – на Черкащині батько намагався вбити дітей Дівчинку порізав, а хлопчика кинув в колодязь – на Черкащині батько намагався вбити дітей
01 вересень, 04:47
Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО Волинянина, який до смерті побив батька, запроторили в СІЗО
19 серпень, 21:17
Чоловік, який вбив 7-річного сина, уже був засуджений за побиття хворої на ДЦП 4-річної доньки. ВІДЕО Чоловік, який вбив 7-річного сина, уже був засуджений за побиття хворої на ДЦП 4-річної доньки. ВІДЕО
05 березень, 04:19
На Закарпатті син зарізав батька. ФОТО На Закарпатті син зарізав батька. ФОТО
24 лютий, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селян у Ковельському районі відібрали землю, якою вони користувалися більше 15 років
Сьогодні, 15:03
 0
У магазині шкіри та хутра «Steel» у Луцьку – «чорна п’ятниця» із космічними знижками на увесь товар*
Сьогодні, 14:45
 0
На Чернігівщині батько порізав ножем 5-річного сина
Сьогодні, 14:40
 0
У Луцьку шукають донорів крові для онкохворої дитини
Сьогодні, 14:10
 0
Автобус «Буковель–Луцьк» з пасажирами злетів у кювет на Франківщині
Сьогодні, 14:03
 0
Медіа
відео
1/8