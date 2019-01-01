На Чернігівщині батько порізав ножем 5-річного сина

У Чернігівській області в місті Ніжин з ножовими пораненнями госпіталізували 5-річного хлопчика і його батька.Про це інформує ГУНП у Чернігівській області.Поліцейські з’ясували, що 30-річний чоловік під час раптового спалаху агресії схопив ножа та кілька разів вдарив ним свого сина. Після цього чоловік вдарив себе ножем у груди. Тяжко пораненого малюка та чоловіка з ножем у грудях знайшла їх сусідка.Батька і сина карета екстреної медичної допомоги доправила до міської лікарні. У хлопчика діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітини, а також поранення обличчя і шиї. У батька – проникаюче ножове поранення грудної клітки. Обох родичів прооперували.Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.Триває досудове розслідування.