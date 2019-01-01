На Чернігівщині батько порізав ножем 5-річного сина
Сьогодні, 14:40
У Чернігівській області в місті Ніжин з ножовими пораненнями госпіталізували 5-річного хлопчика і його батька.
Про це інформує ГУНП у Чернігівській області.
Поліцейські з’ясували, що 30-річний чоловік під час раптового спалаху агресії схопив ножа та кілька разів вдарив ним свого сина. Після цього чоловік вдарив себе ножем у груди. Тяжко пораненого малюка та чоловіка з ножем у грудях знайшла їх сусідка.
Батька і сина карета екстреної медичної допомоги доправила до міської лікарні. У хлопчика діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітини, а також поранення обличчя і шиї. У батька – проникаюче ножове поранення грудної клітки. Обох родичів прооперували.
Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Триває досудове розслідування.
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Про це інформує ГУНП у Чернігівській області.
Поліцейські з’ясували, що 30-річний чоловік під час раптового спалаху агресії схопив ножа та кілька разів вдарив ним свого сина. Після цього чоловік вдарив себе ножем у груди. Тяжко пораненого малюка та чоловіка з ножем у грудях знайшла їх сусідка.
Батька і сина карета екстреної медичної допомоги доправила до міської лікарні. У хлопчика діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітини, а також поранення обличчя і шиї. У батька – проникаюче ножове поранення грудної клітки. Обох родичів прооперували.
Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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