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У селян у Ковельському районі відібрали землю, якою вони користувалися більше 15 років

У селян у Ковельському районі відібрали землю, якою вони користувалися більше 15 років
У мешканців Тойкутської сільської ради, що в Ковельському районі, відібрали земельні ділянки, якими вони користувалися більше 15 років.

Про це повідомляє "ПроКовель".

Нагадують, у свій час вчителям і медичним працівникам, які трудилися в сільських закладах, надали в оренду по кілька десятків соток землі. Люди там вирощували городину, картоплю, зернові культури. І цьогоріч підготувати площі до зимівлі, окремі навіть посіяли озиму. А зовсім недавно вони дізналися, що тепер земельні наділи не їхні.

«Право на оренду цих земель мали в першу чергу ті, хто ними користувався: вчительки і медичні працівники, тому що вони вчасно сплачували орендну плату. Люди сьогодні вже посіяли озимину. Значить поставили людей перед фактом. Це було і в Стеблях, ви пам’ятаєте в минулому році. Що, ці землі вже в приватній власності. Я не боюся сказати: там приватизували Семенюки, голова сільської ради – пан Грицюк. Людей вигнали із земельних ділянок», - заявив на черговій 28 сесії Ковельської районної ради депутат Володимир Андросюк (голова фракції «ВО «Батьківщина»).

Народний обранець запевнив, що земельні ділянки у людей були вилучені без їх відома, тому селяни про те, що вони вже не є орендарями, дізналися постфактум.

«У них без будь-якого повідомлення були вилучені земельні ділянки, якими вони користувалися більше 15 років», - повідомив депутат.

Володимир Андросюк запропонував спільним розпорядженням голови районної ради, заступника голови РДА із залученням працівників прокуратури та поліції створити комісію щодо вивчення даного питання. І через два тижні доповісти про її результати на сходах селян у Тойкутській сільській раді.

Депутати Ковельської районної ради схвалили наміри свого колеги і проголосували за його депутатський запит.

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Теги: земля, Ковельський район, відібрали
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