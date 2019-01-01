Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
ГРП
с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка
2. 9:00 - 17:00
с. Заріччя, вул. Нова, Садова.
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 283
с.Лобачівка 09:00-17:00 ФГ "Кравця Г.Б."- Тракторна бригада-с. Лобачівка
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 541
с.Сільце 09:00-17:00 ФОП Токарська І.З.- Закусочна "Околиця"
ФГ Оліос-Пташник
с. Сільце:
вул. Садова,
вул. Львівська,
вул. Хутір
Іваничівський район
1 ПЛ-0.4кВ від КТП-70 заміна опор; 10:00 до 17:00 с.Переславичі вул.Задвірна
2 ПЛ-10кВ Л55-05
КТП-256
м.Нововолинськ чистка траси.
9:30 - 16:30 c.Морозовичі
вул.Прикордонна 32-61,
Учительська, Шевченка, Шкільна
с.Шахтарське,
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 15:00
П-ць Шумік Вячеслав Сергійович, п-ць Склезь Микола Олександрович, П-ць Шадура Іван Степанович, П-ць Кузьмич Галина Павлівна,
П-ць Токарчук Катерина Едуардівна, П-ць Біленко Світлана, П-ць Савчук Едуард м.Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул.Шкільна, вул. Шевченка.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
Сільська рада Берестяни - контора
церква
лісництво
відділення Ощадбанку
медпункт
ПАТ "Укртелеком" - АТС
ФОП Онопченко Оксана Петрівна - магазин
Цуманське споживче товариство - магазин
с.Берестяни вул. Перемоги,
вул. Жовтнева
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Романюк Л.В.
ФОП М'якота П.І.
Відділ комунгоспу
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Приступа Н.П.
ФОП Бойко О.М.
ПАТ"Укртелеком"
ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536" м.Ковель, вул.Володимирська
вул.Варшавська
Локачинський район
1. 09:00-17:00
с.Крухиничі
вул.Луцька, Набережна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
ФОП «Кречковський»
Гаражи
Стир-горинське управління флоту
Виробниче приміщення, Шевченка, 22
ТП-541 (Бренич)
Мисливсько-рибальський центр
Магазин, Зарічна, 37 вул. Новочерчицька
вул. Тиха
пров. Тихий
вул. Нижня
вул. Нижній проїзд
вул. Зарічна
вул. Ланова
вул. Осіння
вул. Микулицька
вул. Чернишевського, 47-51
2. ТП-31
Шкаф №3
Технічне обслуговування 13:30-17:00 Ляльковий театр, вв №1
Будинок малюка
Міська рада
Спец зв’язок ДПСЗ, Кривий Вал, 13
Котельна, Б. Хмельницького, 12, 16, 20
Музична школа
«Волиньфарм»
Департамент муніципальної поліції
«Укрсиббанк», вв №2
Кав’ярня «Шарлотка» вул. Б. Хмельницького, 2-16, 15-19
вул. Короленка
вул. Чайковського
вул. Заповітна
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
Теремнівське СТ, ПП "Сателіт". с. Крупа вул. Шиманського, 24-40, Сонячна, 1-11(непарні), 2-18.
Любомльський та Шацький райони
1
ПЛ 04кВ ЩТП-375
9:00-17:00
ФОП Світящук Людмила Василівна
ФОП Гузь Роман Вікторович
ФОП Денисовець Роман Іванович ( Автостоянка)
ФОП Чуб Андрій Андрійович
Любомльський професійний ліцей
Товаритвсто з обмеженою відповід. "Любомль-ринок"
Аптечний кіоск "Віола"
Дитячий садок №2ОВ "Надія"
ФОП Хмелярський Ігор Євгенович
ФОП Самойліч Галина Іванівна
ФОП Куць Катерина Іванівна
ФОП Трофимович Галина Миколаївна
ФОП Веремчук Антоніна Володимірівна Благодійний центр
ФОП Горбушин Олександр Васильович
ФОП Білобабка Людмила Миколаївна
ФОП Мучак Роман Володимирович
ФОП Гусєв Михайло Петрович
ФОП Бондаренко Олег Володимирович м. Любомль
вул.. 1 травня,
вул. Ком. Антонова
вул.Пушкіна
2 ПЛ 04кВ ЗТП-225
9:00-17:00
АЗС «ОККО»
Ринок
смт Шацьк
вул.. Гагаріна, Перемоги
3 ПЛ10 кВЛ 58-04від ВН 55 до ЛР 15. ВН 70 до КВН2.ВН 99 до ВН 50
9:00-17:00
Завод «Світязь»
Магазини СТО
м Любомль
Хлібна, Польова, Володимирська
Незалежності, Поштова, Пушкіна, Белінського, Вокзальна, Поштова, Залізнична, Машівська, Масляна,
пр.Вишнівський, Лісна, 17Вересня, Виноградна, І Мазепи, Д Шамука, Перемоги,Комарова, Вишнівецька
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 10:00 - 17:00 побут с. Мукошин, вул. Поліська, Суворова
2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-195 10:00 - 17:00 Магазини, прокуратура, дитячий садок № 3, церква, водонапірна башня, бар “Таня”, автостанція, бар “Мандарин”, побут с. Любешів вул. Л. Толстого, Вереснева, Вишнева (частково), Брестська (частково), Свободи (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-98 10:00-17:00 ФОП Мельник Я.Б. (торгівельний павільйон). с. Хряськ.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 10:00-17:00 ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Костюхнівка.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6 09:00-17:00 Магазини: «Водограй», «Водолій», «Акцент» м.Нововолинськ
вул.Партизанська
п-т Дружби, 1-11, 2-6
2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Некрасова, 26-40, 3-11
вул.Поліська
вул.Довженка
пров.Вишневий
вул.Ціолковського, 34-42, 29-36
вул.Кутузова, 11
3 ПЛ-10 кВ ф. 55-05 КТП-256 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Тиха
Ратнівський район
2. 9:30 -13:00
с. Здомишель
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
смт Ст.Вижва вул:Дачна,Лісова,Завокзальна,Будівельників,Коцюбинського,Франка,Незалежності,Залізнична,Лугова,Ватутіна,Партизанська,1го Травня,Шевченка.
2 КТП- 244 10:00-16:00 с.Соколище вул:Радянська,Перемоги
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-324 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Туропин
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-157 10:00-16:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі
3 ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-34 до КТП-130
КТП-129
ЩТП-364А
КТП-130 10:00-16:30 Гайківська с/р- клуб, ФАП, церква, ТРСТ- магазин, ТзОВ НВП «Волинський сад»- зернятковий сад с.Руда, Замости
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Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
ГРП
с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка
2. 9:00 - 17:00
с. Заріччя, вул. Нова, Садова.
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 283
с.Лобачівка 09:00-17:00 ФГ "Кравця Г.Б."- Тракторна бригада-с. Лобачівка
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 541
с.Сільце 09:00-17:00 ФОП Токарська І.З.- Закусочна "Околиця"
ФГ Оліос-Пташник
с. Сільце:
вул. Садова,
вул. Львівська,
вул. Хутір
Іваничівський район
1 ПЛ-0.4кВ від КТП-70 заміна опор; 10:00 до 17:00 с.Переславичі вул.Задвірна
2 ПЛ-10кВ Л55-05
КТП-256
м.Нововолинськ чистка траси.
9:30 - 16:30 c.Морозовичі
вул.Прикордонна 32-61,
Учительська, Шевченка, Шкільна
с.Шахтарське,
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 15:00
П-ць Шумік Вячеслав Сергійович, п-ць Склезь Микола Олександрович, П-ць Шадура Іван Степанович, П-ць Кузьмич Галина Павлівна,
П-ць Токарчук Катерина Едуардівна, П-ць Біленко Світлана, П-ць Савчук Едуард м.Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул.Шкільна, вул. Шевченка.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
Сільська рада Берестяни - контора
церква
лісництво
відділення Ощадбанку
медпункт
ПАТ "Укртелеком" - АТС
ФОП Онопченко Оксана Петрівна - магазин
Цуманське споживче товариство - магазин
с.Берестяни вул. Перемоги,
вул. Жовтнева
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Романюк Л.В.
ФОП М'якота П.І.
Відділ комунгоспу
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Приступа Н.П.
ФОП Бойко О.М.
ПАТ"Укртелеком"
ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536" м.Ковель, вул.Володимирська
вул.Варшавська
Локачинський район
1. 09:00-17:00
с.Крухиничі
вул.Луцька, Набережна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
ФОП «Кречковський»
Гаражи
Стир-горинське управління флоту
Виробниче приміщення, Шевченка, 22
ТП-541 (Бренич)
Мисливсько-рибальський центр
Магазин, Зарічна, 37 вул. Новочерчицька
вул. Тиха
пров. Тихий
вул. Нижня
вул. Нижній проїзд
вул. Зарічна
вул. Ланова
вул. Осіння
вул. Микулицька
вул. Чернишевського, 47-51
2. ТП-31
Шкаф №3
Технічне обслуговування 13:30-17:00 Ляльковий театр, вв №1
Будинок малюка
Міська рада
Спец зв’язок ДПСЗ, Кривий Вал, 13
Котельна, Б. Хмельницького, 12, 16, 20
Музична школа
«Волиньфарм»
Департамент муніципальної поліції
«Укрсиббанк», вв №2
Кав’ярня «Шарлотка» вул. Б. Хмельницького, 2-16, 15-19
вул. Короленка
вул. Чайковського
вул. Заповітна
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
Теремнівське СТ, ПП "Сателіт". с. Крупа вул. Шиманського, 24-40, Сонячна, 1-11(непарні), 2-18.
Любомльський та Шацький райони
1
ПЛ 04кВ ЩТП-375
9:00-17:00
ФОП Світящук Людмила Василівна
ФОП Гузь Роман Вікторович
ФОП Денисовець Роман Іванович ( Автостоянка)
ФОП Чуб Андрій Андрійович
Любомльський професійний ліцей
Товаритвсто з обмеженою відповід. "Любомль-ринок"
Аптечний кіоск "Віола"
Дитячий садок №2ОВ "Надія"
ФОП Хмелярський Ігор Євгенович
ФОП Самойліч Галина Іванівна
ФОП Куць Катерина Іванівна
ФОП Трофимович Галина Миколаївна
ФОП Веремчук Антоніна Володимірівна Благодійний центр
ФОП Горбушин Олександр Васильович
ФОП Білобабка Людмила Миколаївна
ФОП Мучак Роман Володимирович
ФОП Гусєв Михайло Петрович
ФОП Бондаренко Олег Володимирович м. Любомль
вул.. 1 травня,
вул. Ком. Антонова
вул.Пушкіна
2 ПЛ 04кВ ЗТП-225
9:00-17:00
АЗС «ОККО»
Ринок
смт Шацьк
вул.. Гагаріна, Перемоги
3 ПЛ10 кВЛ 58-04від ВН 55 до ЛР 15. ВН 70 до КВН2.ВН 99 до ВН 50
9:00-17:00
Завод «Світязь»
Магазини СТО
м Любомль
Хлібна, Польова, Володимирська
Незалежності, Поштова, Пушкіна, Белінського, Вокзальна, Поштова, Залізнична, Машівська, Масляна,
пр.Вишнівський, Лісна, 17Вересня, Виноградна, І Мазепи, Д Шамука, Перемоги,Комарова, Вишнівецька
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 10:00 - 17:00 побут с. Мукошин, вул. Поліська, Суворова
2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-195 10:00 - 17:00 Магазини, прокуратура, дитячий садок № 3, церква, водонапірна башня, бар “Таня”, автостанція, бар “Мандарин”, побут с. Любешів вул. Л. Толстого, Вереснева, Вишнева (частково), Брестська (частково), Свободи (частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-98 10:00-17:00 ФОП Мельник Я.Б. (торгівельний павільйон). с. Хряськ.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 10:00-17:00 ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Костюхнівка.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6 09:00-17:00 Магазини: «Водограй», «Водолій», «Акцент» м.Нововолинськ
вул.Партизанська
п-т Дружби, 1-11, 2-6
2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Некрасова, 26-40, 3-11
вул.Поліська
вул.Довженка
пров.Вишневий
вул.Ціолковського, 34-42, 29-36
вул.Кутузова, 11
3 ПЛ-10 кВ ф. 55-05 КТП-256 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Тиха
Ратнівський район
2. 9:30 -13:00
с. Здомишель
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
смт Ст.Вижва вул:Дачна,Лісова,Завокзальна,Будівельників,Коцюбинського,Франка,Незалежності,Залізнична,Лугова,Ватутіна,Партизанська,1го Травня,Шевченка.
2 КТП- 244 10:00-16:00 с.Соколище вул:Радянська,Перемоги
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-324 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Туропин
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-157 10:00-16:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі
3 ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-34 до КТП-130
КТП-129
ЩТП-364А
КТП-130 10:00-16:30 Гайківська с/р- клуб, ФАП, церква, ТРСТ- магазин, ТзОВ НВП «Волинський сад»- зернятковий сад с.Руда, Замости
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