Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00 - 17:00ГРПс. Хобултова, вул. Київська, Шевченка2. 9:00 - 17:00с. Заріччя, вул. Нова, Садова.1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 283с.Лобачівка 09:00-17:00 ФГ "Кравця Г.Б."- Тракторна бригада-с. Лобачівка2. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 541с.Сільце 09:00-17:00 ФОП Токарська І.З.- Закусочна "Околиця"ФГ Оліос-Пташникс. Сільце:вул. Садова,вул. Львівська,вул. Хутір1 ПЛ-0.4кВ від КТП-70 заміна опор; 10:00 до 17:00 с.Переславичі вул.Задвірна2 ПЛ-10кВ Л55-05КТП-256м.Нововолинськ чистка траси.9:30 - 16:30 c.Морозовичівул.Прикордонна 32-61,Учительська, Шевченка, Шкільнас.Шахтарське,1. 09:00 – 15:00П-ць Шумік Вячеслав Сергійович, п-ць Склезь Микола Олександрович, П-ць Шадура Іван Степанович, П-ць Кузьмич Галина Павлівна,П-ць Токарчук Катерина Едуардівна, П-ць Біленко Світлана, П-ць Савчук Едуард м.Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул.Шкільна, вул. Шевченка.1. 9:00-17:00Сільська рада Берестяни - конторацерквалісництвовідділення ОщадбанкумедпунктПАТ "Укртелеком" - АТСФОП Онопченко Оксана Петрівна - магазинЦуманське споживче товариство - магазинс.Берестяни вул. Перемоги,вул. Жовтнева1. 9:00-17:00ПТМ"Ковельтепло"Ковельське РЖКП №2ФОП Романюк Л.В.ФОП М'якота П.І.Відділ комунгоспуПАТ" Волиньгаз "ФОП Приступа Н.П.ФОП Бойко О.М.ПАТ"Укртелеком"ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536" м.Ковель, вул.Володимирськавул.Варшавська1. 09:00-17:00с.Крухиничівул.Луцька, Набережна1. 09:00-17:00ФОП «Кречковський»ГаражиСтир-горинське управління флотуВиробниче приміщення, Шевченка, 22ТП-541 (Бренич)Мисливсько-рибальський центрМагазин, Зарічна, 37 вул. Новочерчицькавул. Тихапров. Тихийвул. Нижнявул. Нижній проїздвул. Зарічнавул. Лановавул. Осіннявул. Микулицькавул. Чернишевського, 47-512. ТП-31Шкаф №3Технічне обслуговування 13:30-17:00 Ляльковий театр, вв №1Будинок малюкаМіська радаСпец зв’язок ДПСЗ, Кривий Вал, 13Котельна, Б. Хмельницького, 12, 16, 20Музична школа«Волиньфарм»Департамент муніципальної поліції«Укрсиббанк», вв №2Кав’ярня «Шарлотка» вул. Б. Хмельницького, 2-16, 15-19вул. Короленкавул. Чайковськоговул. Заповітна1. 10:00 – 17:00Теремнівське СТ, ПП "Сателіт". с. Крупа вул. Шиманського, 24-40, Сонячна, 1-11(непарні), 2-18.ПЛ 04кВ ЩТП-3759:00-17:00ФОП Світящук Людмила ВасилівнаФОП Гузь Роман ВікторовичФОП Денисовець Роман Іванович ( Автостоянка)ФОП Чуб Андрій АндрійовичЛюбомльський професійний ліцейТоваритвсто з обмеженою відповід. "Любомль-ринок"Аптечний кіоск "Віола"Дитячий садок №2ОВ "Надія"ФОП Хмелярський Ігор ЄвгеновичФОП Самойліч Галина ІванівнаФОП Куць Катерина ІванівнаФОП Трофимович Галина МиколаївнаФОП Веремчук Антоніна Володимірівна Благодійний центрФОП Горбушин Олександр ВасильовичФОП Білобабка Людмила МиколаївнаФОП Мучак Роман ВолодимировичФОП Гусєв Михайло ПетровичФОП Бондаренко Олег Володимирович м. Любомльвул.. 1 травня,вул. Ком. Антоновавул.Пушкіна2 ПЛ 04кВ ЗТП-2259:00-17:00АЗС «ОККО»Риноксмт Шацьквул.. Гагаріна, Перемоги3 ПЛ10 кВЛ 58-04від ВН 55 до ЛР 15. ВН 70 до КВН2.ВН 99 до ВН 509:00-17:00Завод «Світязь»Магазини СТОм ЛюбомльХлібна, Польова, ВолодимирськаНезалежності, Поштова, Пушкіна, Белінського, Вокзальна, Поштова, Залізнична, Машівська, Масляна,пр.Вишнівський, Лісна, 17Вересня, Виноградна, І Мазепи, Д Шамука, Перемоги,Комарова, Вишнівецька1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-314 10:00 - 17:00 побут с. Мукошин, вул. Поліська, Суворова2 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-195 10:00 - 17:00 Магазини, прокуратура, дитячий садок № 3, церква, водонапірна башня, бар “Таня”, автостанція, бар “Мандарин”, побут с. Любешів вул. Л. Толстого, Вереснева, Вишнева (частково), Брестська (частково), Свободи (частково)1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-98 10:00-17:00 ФОП Мельник Я.Б. (торгівельний павільйон). с. Хряськ.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 10:00-17:00 ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Костюхнівка.1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6 09:00-17:00 Магазини: «Водограй», «Водолій», «Акцент» м.Нововолинськвул.Партизанськап-т Дружби, 1-11, 2-62 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-36 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Некрасова, 26-40, 3-11вул.Поліськавул.Довженкапров.Вишневийвул.Ціолковського, 34-42, 29-36вул.Кутузова, 113 ПЛ-10 кВ ф. 55-05 КТП-256 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Тиха2. 9:30 -13:00с. Здомишель1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124 Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.с.Яблунівка вул.Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика7 Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)8 ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.10 Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .с.Квітневе .11 Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.1. 10:00-16:00смт Ст.Вижва вул:Дачна,Лісова,Завокзальна,Будівельників,Коцюбинського,Франка,Незалежності,Залізнична,Лугова,Ватутіна,Партизанська,1го Травня,Шевченка.2 КТП- 244 10:00-16:00 с.Соколище вул:Радянська,Перемоги1 ПЛ-0,4 кВКТП-324 10:00-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО» - адмінприміщення с.Туропин2 ПЛ-0,4 кВКТП-157 10:00-16:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі3 ПЛ-10 кВ Л-42-01 від ЛР-34 до КТП-130КТП-129ЩТП-364АКТП-130 10:00-16:30 Гайківська с/р- клуб, ФАП, церква, ТРСТ- магазин, ТзОВ НВП «Волинський сад»- зернятковий сад с.Руда, Замости