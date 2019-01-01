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Криваве застілля: на Волині судили жінку, яка порізала співмешканця

Криваве застілля: на Волині судили жінку, яка порізала співмешканця
На Волині під час п’яного застілля між співмешканцями трапився конфлікт і жінка схопилася за ніж.

Інцидент трапився в Ковелі вранці 24 серпня цього року, - пише Район.Ковель.

Як розповіла на суді 39-річна уродженка Амурської області Російської Федерації, вона із 39-річним співмешканцем планували їхати в село, однак той перебував у стані алкогольного сп’яніння і відмовився їхати, а коли в квартиру прийшла її подруга, то вони разом почали на кухні розпивати алкоголь. Тоді й виникла сварка.

Ковельчанин алюмінієвою пательнею вдарив співмешканку, яка в свою чергу схопила ніж та попередила, щоб не підходив.

Вона вдарила його ножем у стегно. Потерпілий впав та на деякий час втратив свідомість. Побачивши кров, зловмисниця зателефонувала до швидкої допомоги.

За висновком судмедекспертизи, жінка завдала не менше двох ударів ножем.

На суді чоловік говорив, що сам наштовхнувся на ніж, який співмешканка тримала в руці. Чи було завдано йому ще один удар – він не пригадує через сильне алкогольне сп’яніння. Будь-яких претензій матеріального чи морального характеру до неї він не має та прохає не позбавляти її волі.

Ковельський міськрайонний суд призначив обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі на 5 років з трирічним іспитовим терміном, звільнивши її з-під варти в залі судового засідання.

Вона також має відшкодувати витрати закладу охорони здоров’я на лікування потерпілого в сумі 3946,47 грн. та сплатити в дохід держави процесуальні витрати, пов’язані з проведенням експертиз в загальній сумі 6362,65 гривень.

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Теги: суд, різанина, Волинь
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