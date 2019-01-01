У луцькому дитсадку навчилися компостувати відходи





22 листопада у ЗДО № 19 з ініціативи батьківського колективу та керівника садочку Світлани Валько, за підтримки відділу екології міської ради провели навчальний семінар для керівників дошкільних закладів «Впровадження компостування органічних відходів в умовах закладів дошкільної освіти», – пишуть на



Молоді лучани, батьки вихованців цього навчального закладу виявили свою стурбованість незадовільною ситуацією з побутовими відходами, яка складається як в Україні, так і у всьому світі та запропонували окремі дієві заходи для її вирішення. З ініціативи батьків у цьому закладі у вересні 2019 було придбано та встановлено компостер для утилізації органічних відходів (кухонні відходи, рослинні відходи, опале листя). Протягом двох місяців батьки разом з дітьми та працівниками садочку вчилися компостувати органічні відходи. Цей захід є розумною та дієвою альтернативою вивезення та захоронення відходів на полігоні та запобігання їх спалюванню. Адже ганебна практика спалювання відходів, на жаль, є ще дуже поширеною серед наших людей.



Для того, щоб поділитись своїм успішним досвідом та запропонувати його до впровадження у інших закладах, запросили керівників закладів дошкільної освіти міста.







На початку зустрічі начальник відділу екології Оксана Лисак у своїй презентації розповіла про особливості системи поводження з відходами, проблеми та перспективи галузі в Україні та м. Луцьку. Ознайомила присутніх зі змінами в законодавстві та проблемами його впровадження на місцях. Також підсумували результати роботи в галузі екологічної просвіти в напрямку поводження з відходами за останні роки.



До участі у заході були запрошені активісти Наталія Гуркіна та Сергій Качкало, які поділились досвідом запровадження компостування органіки у навчальних закладах Боратинської ОТГ цієї осені.



Ініціатори встановлення компостера у садочку № 19 Олена Мороль та Катерина Кушнірук розповіли про те, як навчилися компостувати відходи садочка, про власний досвід компостування відходів вдома, шляхи вторинної переробки старих використаних речей, можливості щоденного зменшення утворення відходів у побуті та розповіли про еко-продукцію, яку можна придбати у мережі різноманітних луцьких закладів. Гостей заходу перевзували у еко-бахіли виготовлені з вторинних матеріалів, а саме: з тканини із зіпсованих парасольок, пригощали надзвичайно смачним еко-хлібом та пастилою з натуральної сировини. До уваги присутніх запропоновано виставку еко-товарів: кулькові ручки, різноманітні упаковки, книги з вторинних матеріалів, декоративні подушки та еко-торби.







Захід та його тематика викликали активне обговорення та зацікавлення у присутніх. Багато керівників закладів дошкільної освіти дали обіцянку продовжити подібну практику та в наступному році облаштувати компостерами території своїх закладів.



Компостування — найефективніший, дієвий та не дорогий спосіб утилізації органічних відходів. Компостуючи свої відходи, ми можемо реально зменшити забруднення довкілля, запобігаючи накопиченню відходів на полігоні та перетворюючи відходи у цінний органічний продукт (компост), який можемо використати для підживлення рослин та покращення якості ґрунту у своєму маленькому господарстві. Компостування — це відома та, чомусь, забута практика для українців, які дбають про свою землю. Ми пропонуємо всім комунальним закладам міського управління освіти прикласти невеликі зусилля та почати компостувати опале листя та органіку, зробивши крок до вирішення сміттєвої проблеми нашого суспільства.







Відділ екології міської ради підготував для учасників та гостей заходу поліграфічну продукцію, а саме: плакати та листівки про правила сортування відходів, які запроваджені у нашому місті, про небезпечні відходи I класу небезпеки ( відпрацьовані люмінесцентні лампи, термометри та батарейки).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочали впровадження компостування органічних відходів у дитячих садочках.22 листопада у ЗДО № 19 з ініціативи батьківського колективу та керівника садочку, за підтримки відділу екології міської ради провели навчальний семінар для керівників дошкільних закладів «Впровадження компостування органічних відходів в умовах закладів дошкільної освіти», – пишуть на сайті Луцькради.Молоді лучани, батьки вихованців цього навчального закладу виявили свою стурбованість незадовільною ситуацією з побутовими відходами, яка складається як в Україні, так і у всьому світі та запропонували окремі дієві заходи для її вирішення. З ініціативи батьків у цьому закладі у вересні 2019 було придбано та встановлено компостер для утилізації органічних відходів (кухонні відходи, рослинні відходи, опале листя). Протягом двох місяців батьки разом з дітьми та працівниками садочку вчилися компостувати органічні відходи. Цей захід є розумною та дієвою альтернативою вивезення та захоронення відходів на полігоні та запобігання їх спалюванню. Адже ганебна практика спалювання відходів, на жаль, є ще дуже поширеною серед наших людей.Для того, щоб поділитись своїм успішним досвідом та запропонувати його до впровадження у інших закладах, запросили керівників закладів дошкільної освіти міста.На початку зустрічі начальник відділу екологіїу своїй презентації розповіла про особливості системи поводження з відходами, проблеми та перспективи галузі в Україні та м. Луцьку. Ознайомила присутніх зі змінами в законодавстві та проблемами його впровадження на місцях. Також підсумували результати роботи в галузі екологічної просвіти в напрямку поводження з відходами за останні роки.До участі у заході були запрошені активістита, які поділились досвідом запровадження компостування органіки у навчальних закладах Боратинської ОТГ цієї осені.Ініціатори встановлення компостера у садочку № 19тарозповіли про те, як навчилися компостувати відходи садочка, про власний досвід компостування відходів вдома, шляхи вторинної переробки старих використаних речей, можливості щоденного зменшення утворення відходів у побуті та розповіли про еко-продукцію, яку можна придбати у мережі різноманітних луцьких закладів. Гостей заходу перевзували у еко-бахіли виготовлені з вторинних матеріалів, а саме: з тканини із зіпсованих парасольок, пригощали надзвичайно смачним еко-хлібом та пастилою з натуральної сировини. До уваги присутніх запропоновано виставку еко-товарів: кулькові ручки, різноманітні упаковки, книги з вторинних матеріалів, декоративні подушки та еко-торби.Захід та його тематика викликали активне обговорення та зацікавлення у присутніх. Багато керівників закладів дошкільної освіти дали обіцянку продовжити подібну практику та в наступному році облаштувати компостерами території своїх закладів.Компостування — найефективніший, дієвий та не дорогий спосіб утилізації органічних відходів. Компостуючи свої відходи, ми можемо реально зменшити забруднення довкілля, запобігаючи накопиченню відходів на полігоні та перетворюючи відходи у цінний органічний продукт (компост), який можемо використати для підживлення рослин та покращення якості ґрунту у своєму маленькому господарстві. Компостування — це відома та, чомусь, забута практика для українців, які дбають про свою землю. Ми пропонуємо всім комунальним закладам міського управління освіти прикласти невеликі зусилля та почати компостувати опале листя та органіку, зробивши крок до вирішення сміттєвої проблеми нашого суспільства.Відділ екології міської ради підготував для учасників та гостей заходу поліграфічну продукцію, а саме: плакати та листівки про правила сортування відходів, які запроваджені у нашому місті, про небезпечні відходи I класу небезпеки ( відпрацьовані люмінесцентні лампи, термометри та батарейки).

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