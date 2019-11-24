У селі на Волині очільник УПЦ (МП) Нафанаїл освятив новозбудований храм. ФОТО

Нафанаїл освятив храм на честь святої рівноапостольної княгині Ольги та звершив божественну літургію у селі Олексіївка Камінь-Каширського благочиння.



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Йому співслужили настоятель місцевого храму протоієрей Богдан Андрійчук, благочинний Камінь-Каширського округу протоієрей Стефан Михалюк, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Волинської єпархії.



На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля храму протоієрея Богдана – митрою.



Під час богослужіння владика разом з духовенством й прихожанами піднесли соборну посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.



Після завершення літургії керівник Волинською єпархією відзначив благословенними грамотами прихожан, жертводавців та будівельників, за допомогою яких храм вдалося звести за досить короткий час.



Архіпастир наголосив, що будівництво храму є великою справою у справі спасіння, бо ж храм, який зводять люди, буде молитовно оберігати не тільки населений пункт, але й закликатиме своїми дзвонами до молитви ще не одне покоління місцевих жителів.



“Від нині й до кінця земного віку, на кожному богослужінні будуть звучати слова молитви: “Будівничих, жертводавців та всіх православних християн пом’яни Боже у Царстві Твоєму”, і цей подарунок буде найбільшим молитовним даром, навіть після нашого відходу у вічність”, – підсумував архієпископ Нафанаїл.



Своєю чергою, настоятель храму отець Богдан щиро подякував владиці за спільну молитву, звершення чину освячення храму, високі церковні нагороди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 листопада в Неділю 23-ю після П’ятидесятниці, архієпископ Волинський і Луцькийосвятив храм на честь святої рівноапостольної княгині Ольги та звершив божественну літургію у селі Олексіївка Камінь-Каширського благочиння.Про це йдеться на сайті Волинської єпархвї УПЦ (МП) Йому співслужили настоятель місцевого храму протоієрей, благочинний Камінь-Каширського округу протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит, завідувач канцелярією єпархії архімандритта клірики Волинської єпархії.На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля храму протоієрея Богдана – митрою.Під час богослужіння владика разом з духовенством й прихожанами піднесли соборну посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.Після завершення літургії керівник Волинською єпархією відзначив благословенними грамотами прихожан, жертводавців та будівельників, за допомогою яких храм вдалося звести за досить короткий час.Архіпастир наголосив, що будівництво храму є великою справою у справі спасіння, бо ж храм, який зводять люди, буде молитовно оберігати не тільки населений пункт, але й закликатиме своїми дзвонами до молитви ще не одне покоління місцевих жителів.“Від нині й до кінця земного віку, на кожному богослужінні будуть звучати слова молитви: “Будівничих, жертводавців та всіх православних християн пом’яни Боже у Царстві Твоєму”, і цей подарунок буде найбільшим молитовним даром, навіть після нашого відходу у вічність”, – підсумував архієпископ Нафанаїл.Своєю чергою, настоятель храму отець Богдан щиро подякував владиці за спільну молитву, звершення чину освячення храму, високі церковні нагороди.

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