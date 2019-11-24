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У селі на Волині очільник УПЦ (МП) Нафанаїл освятив новозбудований храм. ФОТО

У селі на Волині очільник УПЦ (МП) Нафанаїл освятив новозбудований храм. ФОТО
24 листопада в Неділю 23-ю після П’ятидесятниці, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл освятив храм на честь святої рівноапостольної княгині Ольги та звершив божественну літургію у селі Олексіївка Камінь-Каширського благочиння.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархвї УПЦ (МП).

Йому співслужили настоятель місцевого храму протоієрей Богдан Андрійчук, благочинний Камінь-Каширського округу протоієрей Стефан Михалюк, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Волинської єпархії.

На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля храму протоієрея Богдана – митрою.

Під час богослужіння владика разом з духовенством й прихожанами піднесли соборну посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.

Після завершення літургії керівник Волинською єпархією відзначив благословенними грамотами прихожан, жертводавців та будівельників, за допомогою яких храм вдалося звести за досить короткий час.

Архіпастир наголосив, що будівництво храму є великою справою у справі спасіння, бо ж храм, який зводять люди, буде молитовно оберігати не тільки населений пункт, але й закликатиме своїми дзвонами до молитви ще не одне покоління місцевих жителів.

“Від нині й до кінця земного віку, на кожному богослужінні будуть звучати слова молитви: “Будівничих, жертводавців та всіх православних християн пом’яни Боже у Царстві Твоєму”, і цей подарунок буде найбільшим молитовним даром, навіть після нашого відходу у вічність”, – підсумував архієпископ Нафанаїл.

Своєю чергою, настоятель храму отець Богдан щиро подякував владиці за спільну молитву, звершення чину освячення храму, високі церковні нагороди.

У селі на Волині очільник УПЦ (МП) Нафанаїл освятив новозбудований храм. ФОТО
У селі на Волині очільник УПЦ (МП) Нафанаїл освятив новозбудований храм. ФОТО
У селі на Волині очільник УПЦ (МП) Нафанаїл освятив новозбудований храм. ФОТО
У селі на Волині очільник УПЦ (МП) Нафанаїл освятив новозбудований храм. ФОТО
У селі на Волині очільник УПЦ (МП) Нафанаїл освятив новозбудований храм. ФОТО
У селі на Волині очільник УПЦ (МП) Нафанаїл освятив новозбудований храм. ФОТО

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Теги: Камінь-Каширський район, освячення храму, УПЦ (МП)
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