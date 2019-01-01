У луцькому джаз-клубі «Цитра» навчать рятувати людей до приїзду «швидкої»
Сьогодні, 18:05
У Луцьку 30 листопада відбудеться тренінг з домедичної допомоги у клубі "Цитра". Учасників навчатимуть, як рятувати постраждалого перед приїздом "швидкої".
“44-й навчальний центр” (м. Київ) проведе у Луцьку тренінг з базової домедичної допомоги. Курс розрахований на всіх громадян, яким не байдуже життя їхніх близьких.
Заняття включають теорію та практику. 60% навчального часу - практичні заняття, під час яких учасники тренінгу навчаться:
- складати аптечку;
- рятувати життя при кровотечах, зупинці серця, інфарктах, інсультах та інших станах.
Також фахівці розкажуть, як правильно викликати швидку допомогу, щоб збільшити шанс на порятунок постраждалого.
Життя людини залежить від допомоги не тільки "швидкої" та кваліфікованих лікарів, а й від домедичної допомоги звичайних перехожих.
Курс відбудеться 30 листопада 2019 року з 10:00 до 17:00
Місце проведення: Клуб "Цитра", вул. Богдана Хмельницького, 1Б, м.Луцьк
Кількість людей обмежена.
Деталі та реєстрація:
https://forms.gle/LbNab1XY39FxDBpA6
Довідка за телефоном: 0966-044-044
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“44-й навчальний центр” (м. Київ) проведе у Луцьку тренінг з базової домедичної допомоги. Курс розрахований на всіх громадян, яким не байдуже життя їхніх близьких.
Заняття включають теорію та практику. 60% навчального часу - практичні заняття, під час яких учасники тренінгу навчаться:
- складати аптечку;
- рятувати життя при кровотечах, зупинці серця, інфарктах, інсультах та інших станах.
Також фахівці розкажуть, як правильно викликати швидку допомогу, щоб збільшити шанс на порятунок постраждалого.
Життя людини залежить від допомоги не тільки "швидкої" та кваліфікованих лікарів, а й від домедичної допомоги звичайних перехожих.
Курс відбудеться 30 листопада 2019 року з 10:00 до 17:00
Місце проведення: Клуб "Цитра", вул. Богдана Хмельницького, 1Б, м.Луцьк
Кількість людей обмежена.
Деталі та реєстрація:
https://forms.gle/LbNab1XY39FxDBpA6
Довідка за телефоном: 0966-044-044
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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