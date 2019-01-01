У луцького священника, який загинув в аварії на Шопена, стався серцевий напад

Сергієм Смірновим.



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24 листопада ввечері в божому домі відслужили парастас, який очолив канцлер єпархії протоієрей Микола Цап. Наступного дня, після Божественної літургії, відбувся чин похорону під проводом міського декана протоієрея Михайла Онищука. Погребіння звершили на міському кладовищі, що на вулиці Рівненській.



Нагадаємо, 23 листопада душпастир повертався з молитовних заходів пам’яті жертв голодоморів. Під час керування автомобілем на вулиці Шопена в нього стався серцевий напад, він помер, а машина зіткнулася з деревом.



Сергій Олександрович Смірнов народився 8 березня 1961 року в Луцьку. Після закінчення середньої школи працював на Луцькому електроапаратному заводі, був військовослужбовцем (командир взводу, викладач у званні прапорщика). У 1982 році взяв шлюб із Людмилою Дудко, у 2013-му овдовів. Тоді відчув покликання стати священником, закінчив Волинську православну богословську академію. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл рукоположив його в сан диякона 18 грудня 2016 року, а в сан ієрея – 26 лютого наступного. З 20 березня 2017 року о. Сергій служив у Свято-Катерининській парафії. Працював над воцерковленням молоді, був хорошим проповідником.





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24 листопада ввечері в божому домі відслужили парастас, який очолив канцлер єпархії протоієрей. Наступного дня, після Божественної літургії, відбувся чин похорону під проводом міського декана протоієрея Михайла Онищука. Погребіння звершили на міському кладовищі, що на вулиці Рівненській.Нагадаємо, 23 листопадаПід час керування автомобілем на вулиці Шопена в нього стався серцевий напад, він помер, а машина зіткнулася з деревом.Сергій Олександрович Смірнов народився 8 березня 1961 року в Луцьку. Після закінчення середньої школи працював на Луцькому електроапаратному заводі, був військовослужбовцем (командир взводу, викладач у званні прапорщика). У 1982 році взяв шлюб із Людмилою Дудко, у 2013-му овдовів. Тоді відчув покликання стати священником, закінчив Волинську православну богословську академію. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл рукоположив його в сан диякона 18 грудня 2016 року, а в сан ієрея – 26 лютого наступного. З 20 березня 2017 року о. Сергій служив у Свято-Катерининській парафії. Працював над воцерковленням молоді, був хорошим проповідником.

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