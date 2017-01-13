Арештували трьох волинян, які зґвалтували 22-річну дівчину
Сьогодні, 15:58
Суд обрав трьом волинянам, підозрюваним у зґвалтуванні 22-річної дівчини, запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.
Нагадаємо, у вчиненні цього злочину підозрюють 30-річного, 20-річного та 18-річного мешканців села Невір Любешівського району, - інформує пресслужба прокуратури області.
У ніч на 20 листопада 2019 року нетверезі чоловіки у житловому будинку в своєму рідному селі зґвалтували жертву.
Усім їм повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 152 КК України)
За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачили покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, у вчиненні цього злочину підозрюють 30-річного, 20-річного та 18-річного мешканців села Невір Любешівського району, - інформує пресслужба прокуратури області.
У ніч на 20 листопада 2019 року нетверезі чоловіки у житловому будинку в своєму рідному селі зґвалтували жертву.
Усім їм повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 152 КК України)
За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачили покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
На зоні цінують грабіжників і вбивць, тому що такі дії чимось вмотивовані. А педерасти, педофіли і гвалтівники - найнижча каста "опущених". Вони будуть виступати в ролі любовників за пачку цигарок, будуть виконувати найважчі роботи, лизати парашу. І так - усі роки. Для такої категорії засуджених ні амністії, ні скорочення терміну увязнення не існує. Весело буде хлопятам!
Останні новини
Ковельські лікарі вивчали новітні технології у Німеччині
Сьогодні, 16:10
Арештували трьох волинян, які зґвалтували 22-річну дівчину
Сьогодні, 15:58