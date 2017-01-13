Арештували трьох волинян, які зґвалтували 22-річну дівчину





Нагадаємо, у вчиненні цього злочину підозрюють 30-річного, 20-річного та 18-річного мешканців села Невір Любешівського району, - інформує пресслужба прокуратури області.



У ніч на 20 листопада 2019 року нетверезі чоловіки у житловому будинку в своєму рідному селі зґвалтували жертву.



Усім їм повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 152 КК України)

За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачили покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд обрав трьом волинянам, підозрюваним у зґвалтуванні 22-річної дівчини , запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.Нагадаємо, у вчиненні цього злочину підозрюють 30-річного, 20-річного та 18-річного мешканців села Невір Любешівського району, - інформує пресслужба прокуратури області.У ніч на 20 листопада 2019 року нетверезі чоловіки у житловому будинку в своєму рідному селі зґвалтували жертву.Усім їм повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 152 КК України)За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачили покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію