вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Арештували трьох волинян, які зґвалтували 22-річну дівчину

Арештували трьох волинян, які зґвалтували 22-річну дівчину
Суд обрав трьом волинянам, підозрюваним у зґвалтуванні 22-річної дівчини, запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.

Нагадаємо, у вчиненні цього злочину підозрюють 30-річного, 20-річного та 18-річного мешканців села Невір Любешівського району, - інформує пресслужба прокуратури області.

У ніч на 20 листопада 2019 року нетверезі чоловіки у житловому будинку в своєму рідному селі зґвалтували жертву.

Усім їм повідомили про підозру у вчиненні зґвалтування групою осіб (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 152 КК України)
За вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачили покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: арешт, волиняни, зґвалтування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На зоні цінують грабіжників і вбивць, тому що такі дії чимось вмотивовані. А педерасти, педофіли і гвалтівники - найнижча каста "опущених". Вони будуть виступати в ролі любовників за пачку цигарок, будуть виконувати найважчі роботи, лизати парашу. І так - усі роки. Для такої категорії засуджених ні амністії, ні скорочення терміну увязнення не існує. Весело буде хлопятам!
Відповісти
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть працівника луцького СІЗО, який передавав ув'язненим наркотики
Сьогодні, 16:15
Ковельські лікарі вивчали новітні технології у Німеччині
Сьогодні, 16:10
Арештували трьох волинян, які зґвалтували 22-річну дівчину
Сьогодні, 15:58
У луцького священника, який загинув в аварії на Шопена, стався серцевий напад
Сьогодні, 15:47
Волинянин повідомив про неправдивий злочин, аби під'їхати з поліцейськими до Іванич
Сьогодні, 15:43
Схожі новини
Суд залишив за ґратами «торговців» молодих волинянок Суд залишив за ґратами «торговців» молодих волинянок
13 січень, 2017, 12:50
Групове зґвалтування на Волині: затримали трьох підозрюваних Групове зґвалтування на Волині: затримали трьох підозрюваних
21 листопад, 11:22
На Волині зґвалтували 22-річну дівчину На Волині зґвалтували 22-річну дівчину
20 листопад, 15:43
Талановиті волинські школярі отримуватимуть президентську стипендію Талановиті волинські школярі отримуватимуть президентську стипендію
11 листопад, 16:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі студентка жорстоко образила українку й отримала покарання
Сьогодні, 16:30
 0
Судитимуть працівника луцького СІЗО, який передавав ув'язненим наркотики
Сьогодні, 16:15
 0
Ковельські лікарі вивчали новітні технології у Німеччині
Сьогодні, 16:10
 0
Арештували трьох волинян, які зґвалтували 22-річну дівчину
Сьогодні, 15:58
 0
У луцького священника, який загинув в аварії на Шопена, стався серцевий напад
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8