Ковельські лікарі вивчали новітні технології у Німеччині





Про це йдеться на



Лікарі вивчали передові новітні медичні технології.



"Крокуємо у ногу з сучасними трендами, щоб забезпечити нашим пацієнтам все найкраще", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Делегація медичних працівників Ковельського МТМО відвідала міжнародну конференцію «MEDIKA 2019» у місті Дюссельдорф (Німеччина).Про це йдеться на сторінці медзакладу Лікарі вивчали передові новітні медичні технології."Крокуємо у ногу з сучасними трендами, щоб забезпечити нашим пацієнтам все найкраще", - йдеться у дописі.

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