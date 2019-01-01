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Ковельські лікарі вивчали новітні технології у Німеччині

Ковельські лікарі вивчали новітні технології у Німеччині
Делегація медичних працівників Ковельського МТМО відвідала міжнародну конференцію «MEDIKA 2019» у місті Дюссельдорф (Німеччина).

Про це йдеться на сторінці медзакладу.

Лікарі вивчали передові новітні медичні технології.

"Крокуємо у ногу з сучасними трендами, щоб забезпечити нашим пацієнтам все найкраще", - йдеться у дописі.

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Теги: Ковельське МТМО, навчання, Німеччина
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