Ковельські лікарі вивчали новітні технології у Німеччині
Сьогодні, 16:10
Делегація медичних працівників Ковельського МТМО відвідала міжнародну конференцію «MEDIKA 2019» у місті Дюссельдорф (Німеччина).
Про це йдеться на сторінці медзакладу.
Лікарі вивчали передові новітні медичні технології.
"Крокуємо у ногу з сучасними трендами, щоб забезпечити нашим пацієнтам все найкраще", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу.
Лікарі вивчали передові новітні медичні технології.
"Крокуємо у ногу з сучасними трендами, щоб забезпечити нашим пацієнтам все найкраще", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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