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Судитимуть працівника луцького СІЗО, який передавав ув'язненим наркотики

Судитимуть працівника луцького СІЗО, який передавав ув'язненим наркотики
На Волині за наркозлочин судитимуть працівника луцького слідчого ізолятора.

Слідчі Державного бюро розслідувань у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, встановили, що молодший інспектор другої категорії відділу режиму і охорони слідчого ізолятору, незаконно придбав 30 вересня 2019 року десять таблеток з умістом бупренорфіну задля їх подальшого збуту, - інформує пресслужба прокуратури області.

Правоохоронця обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 307 КК України) й невдовзі він постане перед судом.

Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.




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Теги: суд, Луцьк, СІЗО
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