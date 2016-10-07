Судитимуть працівника луцького СІЗО, який передавав ув'язненим наркотики

На Волині за наркозлочин судитимуть працівника луцького слідчого ізолятора.Слідчі Державного бюро розслідувань у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську область, встановили, що молодший інспектор другої категорії відділу режиму і охорони слідчого ізолятору, незаконно придбав 30 вересня 2019 року десять таблеток з умістом бупренорфіну задля їх подальшого збуту, - інформує пресслужба прокуратури області.Правоохоронця обвинувачують у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 307 КК України) й невдовзі він постане перед судом.Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.