Найбагатшу колекцію коштовностей Європи пограбували на сотні мільйонів євро





Пограбування уже назвали найбільшою крадіжкою творів мистецтва у "післявоєнній історії", повідомляє



Близько 5 години ранку злочинці відключили будівлю від електропостачання і потрапили всередину через вікно, знявши ґрати. Після пограбування їх повернули на місце.



Попри відімкнення електрики, грабіжників зафіксувала камера відеоспостереження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.



Офіційно поліція не називає обсягів збитків. Однак зловмисники викрали діаманти і дорогоцінні камені, які мають історичну цінність. Громіздкі предмети, такі як вази або картини, не взяли.



Довідка:



"Зелене склепіння" – одна з найбільших в Європі колекцій коштовностей. Скарбниця налічує 4 тисячі ювелірних прикрас, її заснував саксонський курфюрст Август в XVII столітті. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.



Тут виставлені золото і дорогоцінні камені, фарфор, твори мистецтва з бурштину і слонової кістки, а також вишнева кісточка з вирізьбленими 185 обличчями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі обікрали всесвітньо відому колекцію коштовностей "Зелене склепіння" на сотні мільйонів євро. Інцидент трапився вранці 25 листопада у Дрездені, Німеччина.Пограбування уже назвали найбільшою крадіжкою творів мистецтва у "післявоєнній історії", повідомляє "24 канал" з посиланням Bild.Близько 5 години ранку злочинці відключили будівлю від електропостачання і потрапили всередину через вікно, знявши ґрати. Після пограбування їх повернули на місце.Попри відімкнення електрики, грабіжників зафіксувала камера відеоспостереження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.Офіційно поліція не називає обсягів збитків. Однак зловмисники викрали діаманти і дорогоцінні камені, які мають історичну цінність. Громіздкі предмети, такі як вази або картини, не взяли."Зелене склепіння" – одна з найбільших в Європі колекцій коштовностей. Скарбниця налічує 4 тисячі ювелірних прикрас, її заснував саксонський курфюрст Август в XVII столітті. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.Тут виставлені золото і дорогоцінні камені, фарфор, твори мистецтва з бурштину і слонової кістки, а також вишнева кісточка з вирізьбленими 185 обличчями.

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