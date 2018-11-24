Волиняни з інвалідністю стали призерами Кубку Західної ліги з гри боча





Змагання тривали 23-24 листопада у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, – пишуть на



«Боча – дуже цікава гра, яка з’явилась ще у Стародавньому Римі, вона вимагає від гравця точності, зібраності та концентрації уваги, є паралімпійським видом спорту. Учасники змагаються на візках у класах залежно від складності ураження опорно-рухового апарату та використовують спеціальні м’ячі. Система класифікації дозволяє спортсменам з однаковими ураженнями конкурувати на рівних», – зазначають у дописі.



У змаганнях брали участь спортсмени з Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Волинської областей. Також виявили бажання позмагатися учасники з міст Полтава, Горішні Плавні Полтавської області, міста Нікополь Дніпропетровської області та міста Києва.



Переможці та призери змагань:



Особисті змагання



Клас ВС1

І місце – Кабан Ростислав (м.Київ)

ІІ місце – Шевчук Софія (Волинська обл.)

ІІІ місце – Хахула Вікторія (Львівська обл.)



Клас ВС2

І місце – Мороз Андрій (м.Нікополь)

ІІ місце – Лісовенко Алла (м.Полтава)

ІІІ місце – Шульгін Володимир (м.Київ)



Клас ВС4

І місце – Духно Юрій (м.Полтава)

ІІ місце – Романюк Олександр (Волинська обл.)

ІІІ місце – Патращук Василь (Волинська обл.)



Клас ВС5

І місце – Онуфрик Володимир (Івано-Франківська обл.)

ІІ місце – Барбарук Олександр (Волинська обл.)

ІІІ місце – Кучер Віктор (Хмельницька обл.)



Парні змагання



Клас ВС4

І місце – Духно Юрій, Ковган Олексій (м.Потава та м.Київ)

ІІ місце – Макар Микола, Мачевський Максим (м.Івано-Франківськ та Львівська обл.)

ІІІ місце – Романюк Олександр, Ярошук Анатолій (Волинська обл.)



Клас ВС5

І місце – Рогаль Сергій, Меденцева Валентина (Хмельницька обл.)

ІІ місце – Бакаєвич Валерій, Барбарук Олександр (Волинська обл.)

ІІІ місце – Кобин Володимир, Ковальчук Тетяна (Закарпатська обл.)



Командні змагання



Клас ВС1/ВС2

І місце – Стельмах Анастасія, Мороз Андрій, Лісовенко Алла (м.Київ, м.Нікополь, м.Полтава)

ІІ місце – Кабан Ростислав, Поляков Володимир, Шульгін Володимир (м.Київ)

ІІІ місце – Шевчук Софія, Вакульський Олександр, Панчук Анастасія (Волинська обл.)







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся Кубку Західної ліги з гри боча серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. Серед переможців – волиняни.Змагання тривали 23-24 листопада у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, – пишуть на сайті Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» у Facebook.«Боча – дуже цікава гра, яка з’явилась ще у Стародавньому Римі, вона вимагає від гравця точності, зібраності та концентрації уваги, є паралімпійським видом спорту. Учасники змагаються на візках у класах залежно від складності ураження опорно-рухового апарату та використовують спеціальні м’ячі. Система класифікації дозволяє спортсменам з однаковими ураженнями конкурувати на рівних», – зазначають у дописі.У змаганнях брали участь спортсмени з Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Волинської областей. Також виявили бажання позмагатися учасники з міст Полтава, Горішні Плавні Полтавської області, міста Нікополь Дніпропетровської області та міста Києва.Особисті змаганняКлас ВС1І місце –(м.Київ)ІІ місце –(Волинська обл.)ІІІ місце –(Львівська обл.)Клас ВС2І місце –(м.Нікополь)ІІ місце –(м.Полтава)ІІІ місце –(м.Київ)Клас ВС4І місце –(м.Полтава)ІІ місце –(Волинська обл.)ІІІ місце –(Волинська обл.)Клас ВС5І місце –(Івано-Франківська обл.)ІІ місце –(Волинська обл.)ІІІ місце –(Хмельницька обл.)Парні змаганняКлас ВС4І місце –(м.Потава та м.Київ)ІІ місце –(м.Івано-Франківськ та Львівська обл.)ІІІ місце –(Волинська обл.)Клас ВС5І місце –(Хмельницька обл.)ІІ місце –(Волинська обл.)ІІІ місце –(Закарпатська обл.)Командні змаганняКлас ВС1/ВС2І місце –(м.Київ, м.Нікополь, м.Полтава)ІІ місце –(м.Київ)ІІІ місце –(Волинська обл.)

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