Волиняни з інвалідністю стали призерами Кубку Західної ліги з гри боча
Сьогодні, 17:40
У Луцьку відбувся Кубку Західної ліги з гри боча серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату. Серед переможців – волиняни.
Змагання тривали 23-24 листопада у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, – пишуть на сайті Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» у Facebook.
«Боча – дуже цікава гра, яка з’явилась ще у Стародавньому Римі, вона вимагає від гравця точності, зібраності та концентрації уваги, є паралімпійським видом спорту. Учасники змагаються на візках у класах залежно від складності ураження опорно-рухового апарату та використовують спеціальні м’ячі. Система класифікації дозволяє спортсменам з однаковими ураженнями конкурувати на рівних», – зазначають у дописі.
У змаганнях брали участь спортсмени з Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Волинської областей. Також виявили бажання позмагатися учасники з міст Полтава, Горішні Плавні Полтавської області, міста Нікополь Дніпропетровської області та міста Києва.
Переможці та призери змагань:
Особисті змагання
Клас ВС1
І місце – Кабан Ростислав (м.Київ)
ІІ місце – Шевчук Софія (Волинська обл.)
ІІІ місце – Хахула Вікторія (Львівська обл.)
Клас ВС2
І місце – Мороз Андрій (м.Нікополь)
ІІ місце – Лісовенко Алла (м.Полтава)
ІІІ місце – Шульгін Володимир (м.Київ)
Клас ВС4
І місце – Духно Юрій (м.Полтава)
ІІ місце – Романюк Олександр (Волинська обл.)
ІІІ місце – Патращук Василь (Волинська обл.)
Клас ВС5
І місце – Онуфрик Володимир (Івано-Франківська обл.)
ІІ місце – Барбарук Олександр (Волинська обл.)
ІІІ місце – Кучер Віктор (Хмельницька обл.)
Парні змагання
Клас ВС4
І місце – Духно Юрій, Ковган Олексій (м.Потава та м.Київ)
ІІ місце – Макар Микола, Мачевський Максим (м.Івано-Франківськ та Львівська обл.)
ІІІ місце – Романюк Олександр, Ярошук Анатолій (Волинська обл.)
Клас ВС5
І місце – Рогаль Сергій, Меденцева Валентина (Хмельницька обл.)
ІІ місце – Бакаєвич Валерій, Барбарук Олександр (Волинська обл.)
ІІІ місце – Кобин Володимир, Ковальчук Тетяна (Закарпатська обл.)
Командні змагання
Клас ВС1/ВС2
І місце – Стельмах Анастасія, Мороз Андрій, Лісовенко Алла (м.Київ, м.Нікополь, м.Полтава)
ІІ місце – Кабан Ростислав, Поляков Володимир, Шульгін Володимир (м.Київ)
ІІІ місце – Шевчук Софія, Вакульський Олександр, Панчук Анастасія (Волинська обл.)
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Змагання тривали 23-24 листопада у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, – пишуть на сайті Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» у Facebook.
«Боча – дуже цікава гра, яка з’явилась ще у Стародавньому Римі, вона вимагає від гравця точності, зібраності та концентрації уваги, є паралімпійським видом спорту. Учасники змагаються на візках у класах залежно від складності ураження опорно-рухового апарату та використовують спеціальні м’ячі. Система класифікації дозволяє спортсменам з однаковими ураженнями конкурувати на рівних», – зазначають у дописі.
У змаганнях брали участь спортсмени з Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької та Волинської областей. Також виявили бажання позмагатися учасники з міст Полтава, Горішні Плавні Полтавської області, міста Нікополь Дніпропетровської області та міста Києва.
Переможці та призери змагань:
Особисті змагання
Клас ВС1
І місце – Кабан Ростислав (м.Київ)
ІІ місце – Шевчук Софія (Волинська обл.)
ІІІ місце – Хахула Вікторія (Львівська обл.)
Клас ВС2
І місце – Мороз Андрій (м.Нікополь)
ІІ місце – Лісовенко Алла (м.Полтава)
ІІІ місце – Шульгін Володимир (м.Київ)
Клас ВС4
І місце – Духно Юрій (м.Полтава)
ІІ місце – Романюк Олександр (Волинська обл.)
ІІІ місце – Патращук Василь (Волинська обл.)
Клас ВС5
І місце – Онуфрик Володимир (Івано-Франківська обл.)
ІІ місце – Барбарук Олександр (Волинська обл.)
ІІІ місце – Кучер Віктор (Хмельницька обл.)
Парні змагання
Клас ВС4
І місце – Духно Юрій, Ковган Олексій (м.Потава та м.Київ)
ІІ місце – Макар Микола, Мачевський Максим (м.Івано-Франківськ та Львівська обл.)
ІІІ місце – Романюк Олександр, Ярошук Анатолій (Волинська обл.)
Клас ВС5
І місце – Рогаль Сергій, Меденцева Валентина (Хмельницька обл.)
ІІ місце – Бакаєвич Валерій, Барбарук Олександр (Волинська обл.)
ІІІ місце – Кобин Володимир, Ковальчук Тетяна (Закарпатська обл.)
Командні змагання
Клас ВС1/ВС2
І місце – Стельмах Анастасія, Мороз Андрій, Лісовенко Алла (м.Київ, м.Нікополь, м.Полтава)
ІІ місце – Кабан Ростислав, Поляков Володимир, Шульгін Володимир (м.Київ)
ІІІ місце – Шевчук Софія, Вакульський Олександр, Панчук Анастасія (Волинська обл.)
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