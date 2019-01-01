У Луцьку викрили злодіїв-гастролерів, які обкрадали магазини





Так, поліцейські встановили причетність 38-річного, 54-річного та 55-річного раніше судимих жителів Сумської області у вчиненні 11 крадіжок із магазинів у Луцьку, - інформує ектор комунікації поліції Волинської області.



Зазначають, що правопорушники діяли одноосібно. Першу крадіжку гості міста скоїли, ще у жовтні цього року. Більшість викрадених речей вилучили.



Правопорушникам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Їм обрали міру запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудові розслідування тривають.











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