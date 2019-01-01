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У Нововолинську на деяких вулицях на два тижні відключать холодну воду

У Нововолинську на деяких вулицях на два тижні відключать холодну воду
З 26 листопада тимчасово припинять подачу холодної води абонентам частини вулиць Луцької, Промислової та проспекту Степана Бандери у місті Нововолинську.

Про це повідомляє "Нововолинський водоканал".

Так, у зв’язку із проведенням робіт у зв'язку з роботами по реконструкції водопровідних мереж міста по проекту четвертої черги заміни водогонів – з вівторка 26 листопада припинять подачу холодної води абонентам за адресами: вулиця Луцька 15, 19, 19б, 24, 24б, 26; вулиця Промислова 44 – 52; проспект Степана Бандери 96 – на два тижні до 10 листопада.

Мешканців вулиць просять зробити запас води на цей період. Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж.

У випадку виникнення питань та пропозицій, можна звернутися на підприємство "Нововолинськводоканал" за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м. Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.

Адміністрація підприємства просить вибачення за тимчасову незручність.


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Теги: Нововолинськ, холодна вода, попередження, відключена
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