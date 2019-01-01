У Нововолинську на деяких вулицях на два тижні відключать холодну воду





Про це повідомляє



Так, у зв’язку із проведенням робіт у зв'язку з роботами по реконструкції водопровідних мереж міста по проекту четвертої черги заміни водогонів – з вівторка 26 листопада припинять подачу холодної води абонентам за адресами: вулиця Луцька 15, 19, 19б, 24, 24б, 26; вулиця Промислова 44 – 52; проспект Степана Бандери 96 – на два тижні до 10 листопада.



Мешканців вулиць просять зробити запас води на цей період. Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж.



У випадку виникнення питань та пропозицій, можна звернутися на підприємство "Нововолинськводоканал" за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м. Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.



Адміністрація підприємства просить вибачення за тимчасову незручність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 26 листопада тимчасово припинять подачу холодної води абонентам частини вулиць Луцької, Промислової та проспекту Степана Бандери у місті Нововолинську.Про це повідомляє "Нововолинський водоканал" Так, у зв’язку із проведенням робіт у зв'язку з роботами по реконструкції водопровідних мереж міста по проекту четвертої черги заміни водогонів – з вівторка 26 листопада припинять подачу холодної води абонентам за адресами: вулиця Луцька 15, 19, 19б, 24, 24б, 26; вулиця Промислова 44 – 52; проспект Степана Бандери 96 – на два тижні до 10 листопада.Мешканців вулиць просять зробити запас води на цей період. Після завершення робіт буде проведення промивку водопровідних мереж.У випадку виникнення питань та пропозицій, можна звернутися на підприємство "Нововолинськводоканал" за телефоном (03344) 49025 або за адресою: м. Нововолинськ, пр-т Перемоги, 20.Адміністрація підприємства просить вибачення за тимчасову незручність.

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