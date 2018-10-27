Затримали волинянина-рецидивіста, який обкрадав будинки у Рівному
Сьогодні, 17:20
У Рівному затримали серійного крадія приватних будинків.
Звільнившись із місць позбавлення волі наприкінці травня цьогоріч, 37-річний уродженець Волині, впродовж 6 місяців встиг обікрасти 17 будинків, - пише ГУНП у Рівненській області.
До рук зловмисника потрапляло все, що було в оселі: від біжутерії до побутової та цифрової техніки. Крадене збував у ломбарди або через своїх друзів чи знайомих.
Після крадіжки у Рівному зловмисника затримали працівники карного розшуку на вулиці Гагаріна, коли він саме виносив речі із орендованої квартири, аби переїхати на іншу.
Зловмисником виявився 37-річний уродженець Волині, який останні декілька місяців мешкав у Рівному та жив за рахунок інших. При ньому виявили й крадене майно.
Його поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 37-річному чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням у помешкання).
Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою. Поліцейські наразі встановили причетність 37-річного волинянина до вчинення 17 крадіжок із приватних будинків.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
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Звільнившись із місць позбавлення волі наприкінці травня цьогоріч, 37-річний уродженець Волині, впродовж 6 місяців встиг обікрасти 17 будинків, - пише ГУНП у Рівненській області.
До рук зловмисника потрапляло все, що було в оселі: від біжутерії до побутової та цифрової техніки. Крадене збував у ломбарди або через своїх друзів чи знайомих.
Після крадіжки у Рівному зловмисника затримали працівники карного розшуку на вулиці Гагаріна, коли він саме виносив речі із орендованої квартири, аби переїхати на іншу.
Зловмисником виявився 37-річний уродженець Волині, який останні декілька місяців мешкав у Рівному та жив за рахунок інших. При ньому виявили й крадене майно.
Його поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 37-річному чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка з проникненням у помешкання).
Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою. Поліцейські наразі встановили причетність 37-річного волинянина до вчинення 17 крадіжок із приватних будинків.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
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