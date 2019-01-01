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У центральному парку Луцька встановлять відеокамери

У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
Наразі підключили декілька десятків відеокамер у 55-му мікрорайоні, надалі камери встановлюватимуть у центральному парку.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту 25 листопада, - пишуть "Волинські Новини".

Як повідомив заступник директора департаменту муніципальної варти Роман Кулик, у 55-му мікрорайоні Луцька встановили 13 камер відеоспостереження з функцією розпізнавання державних номерних знаків, 25 оглядових відеокамер та дві роботизовані відеокамери. Вони встановлені, підключені, відбувається їхнє налаштування і до кінця місяця вони працюватимуть. Разом з проектантами визначали місця з найкращою оглядовістю для встановлення цих камер. Роботу планують продовжити в центральному парку культури та відпочинку, наразі шукають місця, де оглядовість буде найкращою.

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Теги: центральний парк, Луцька
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