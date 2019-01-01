Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 26 листопада
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадiв.
Вночі та у першiй половинi дня місцями туман, слабка ожеледь, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 0-5º тепла.
У Луцьку - також марна погода з проясненнями, без істотних опадiв.
Вiтер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 1-3º тепла.
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Вночі та у першiй половинi дня місцями туман, слабка ожеледь, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 0-5º тепла.
У Луцьку - також марна погода з проясненнями, без істотних опадiв.
Вiтер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 1-3º тепла.
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