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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 листопада
У Волинській області у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадiв.

Вночі та у першiй половинi дня місцями туман, слабка ожеледь, - йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 0-5º тепла.

У Луцьку - також марна погода з проясненнями, без істотних опадiв.

Вiтер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º морозу, вдень 1-3º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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