У рейтингу процвітання Україна нижче Монголії і Ботсвани

Україна посіла 96 місце зі 167 країн у світовому рейтингу процвітання, який щороку укладає аналітичний центр Legatum Institute.Автори аналізують кожну країну за низкою показників, які дозволяють оцінити стан різних сфер життя: безпеки, охорони здоров'я, свободи, інвестиційного клімату, природного середовища тощо.Як свідчить звіт Legatum Institute, найсильніші сторони України - освіта, за якою Україна перебуває на 37 місці у світі, та умови життя (69 місце).Найслабшими сторонами, на думку укладачів рейтингу, є соціальний капітал (129 місце) і безпека (145 сходинка).Сусідами України в загальному рейтингу є Куба (97) і Туніс (95).З минулого року Україна піднялася на три позиції (з 99 місця на 96), але все ще перебуває на 10 сходинок нижче, ніж 10 років тому.Перша десятка світового рейтингу процвітання виглядає так:ДаніяНорвегіяШвейцаріяШвеціяФінляндіяНідерландиНова ЗеландіяНімеччинаЛюксембургІсландіяВелика Британія посідає 11 сходинку, Сполучені Штати - 18, Франція - 23, Іспанія - 25, Польща - 36, Грузія - 53.Вище України в цьогорічному рейтингу опинилися, зокрема, Казахстан (68), Білорусь (73), Росія (74), а також Ботсвана (76) і Монголія (87).В аутсайдерах - Центральна Африканська Республіка, Ємен та Південний Судан, які посідають останні місця.