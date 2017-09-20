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Українські та ізраїльські вчені починають фізичні дослідження після 20-річної перерви

Українські та ізраїльські вчені починають фізичні дослідження після 20-річної перерви
Після понад 20-річної перерви українські та ізраїльські вчені знову починають спільні дослідження у двосторонніх наукових проєктах.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

2020-го стартує 4 таких проєкти. Їхній перелік був затверджений на першому засіданні Спільного українсько-ізраїльського Комітету з питань науково-технологічного співробітництва, передає пресслужба МОН.

Спільні проєкти розраховані на 2 роки. Вчені робитимуть дослідження в сфері теоретичної фізики і проблем спільної культурної та історичної спадщини. З української сторони у них братимуть участь науковці з 3 вишів – Харкова, Львова та Дніпра, а також 1 наукової установи НАН (Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова, м. Київ).

"Для нас сьогодні є дуже важливим відновлення двосторонньої наукової співпраці з Ізраїлем, яка, на жаль, перервалася 2008-го. До того, за понад 10 років активної взаємодії, наші науковці разом впровадили 29 проєктів. Зараз ми починаємо співпрацю з нової сторінки. Наразі на ній уже будуть "написані" 4 спільних проєкти", – зазначив перший заступник Міністра освіти і науки України Юрій Полюхович.

Конкурс цих проєктів був оголошений МОН України та Міністерством науки і технологій Держави Ізраїль 1 листопада 2018 року. Прийом заявок тривав до 31 січня 2019-го. Пріоритетами були прикладна математика та теоретична фізика і єврейська спадщина. Загалом на конкурс було подано 15 проєктів.

Під час засідання сторони також домовилися про проведення наступного Спільного комітету в Єрусалимі у другій половині 2021 року. На зустрічі планується визначити переможців наступного конкурсу, який мають оголосити на початку 2021-го.

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Теги: наука, вчені, фізика
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