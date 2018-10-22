Луцький територіальний центр відсвяткував 25-річний ювілей. ФОТО





25-річчя Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька відзначили 25 листопада у стінах закладу, що на вулиці Данила Галицького, - пише



Як пригадала керівниця територіального центру соціального обслуговування Галина Шатецька, установу, де вміють співчувати біді ближнього та прийти на допомогу тим, хто потребує підтримки, відкрили 24 листопада 1994 року. Зі 130 штатних робітників 26 осіб працюють у центрі з початку створення, а дехто й з 1988 року, коли в Луцьку розпочало функціонувати відділення соціальної допомоги.



«Починаючи з 1988 року, в Луцьку зародилася соціальна служба. Спочатку працівники єдиного відділення соціальної допомоги ходили до підопічних, вивчали їхні проблеми – так і виникла потреба розширити установу, аби надавати ширший спектр послуг. Згодом у 1994 році, одним із перших в Україні, був створений територіальний центр. На сьогодні установа складається з семи структурних підрозділів. Ми надаємо різноманітні послуги. У нас нараховується тисяча підопічних, послуги яким соціальні робітники надають удома, ще три тисячі підопічних ми обслуговуємо безпосередньо в нашому центрі», – сказала Галина Шатецька.



Самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю можуть користуватися в територіальному центрі швейною майстернею, пральнею, кімнатою подарованих речей, їдальнею, кімнатою трудової адаптації тощо.



«Щодня нас відвідують до 300 осіб, і жодна людина не покидає центр, не отримавши допомогу. Лише 140 осіб щодня харчуються в нашій їдальні», – зазначила директорка територіального центру та додала, що в перспективі наступного року заклад поповниться ще одним структурним підрозділом – відділом обліку безхатьків.



Вона зауважила, що за 25 років діяльності працівники центру обслужили 200 тисяч мешканців міста, близько 40 тисяч людей отримували харчування в їдальні закладу.



Насамперед працівників установи привітали лучани, які відвідують територіальний центр щодня. Вони подарували соціальним працівникам вірші, пісню «Волинь моя» та коровай.



Далі настав час для офіційних привітань від представників обласної та міської влади, благодійних фондів і вручення численних подяк.



«Від імені керівництва, депутатів і всіх працівників міської ради хочу подякувати колективу територіального центру за роботу. Ваша праця надзвичайно складна, адже ви щодня маєте справу з людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, зіштовхнулися з несправедливістю, відчувають себе ображеними і не завжди перебувають у доброму настрої. Безумовно, все це відображається на вас, але ви і далі продовжуєте творити добро. Ваша робота надзвичайно потрібна нашому місту», – звернувся до присутніх радник міського голови, депутат Ігор Поліщук.



Із нагоди 25-річчя територіального центру соціального обслуговування Ігор Поліщук вручив подяки та почесні грамоти міського голови працівникам закладу за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість обраній справі, вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері соціального захисту мешканців міста, надання якісних соціальних послуг.



До привітань соціальних робітників долучилися директорка департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації Оксана Гобод, директорка департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода, директорка департаменту соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан, заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк, заступниця голови Волинської обласної організації «Профспілки працівників соціальної сфери України» Тетяна Миткевич, депутат Волиснької обласної ради Олександр Пирожик, керівниця Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» Людмила Лонюк, заступник голови Волинського обласного благодійного фонду «Переображення» Андрій Стецун, приватний підприємець Святослав Матвійчук тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Численні привітання, подяки, подарунки від запрошених гостей, а також присвячені соціальним працівникам вірші й пісні – так у луцькому територіальному центрі святкували ювілей.25-річчя Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Луцька відзначили 25 листопада у стінах закладу, що на вулиці Данила Галицького, - пише ІА Волинські новини Як пригадала керівниця територіального центру соціального обслуговування, установу, де вміють співчувати біді ближнього та прийти на допомогу тим, хто потребує підтримки, відкрили 24 листопада 1994 року. Зі 130 штатних робітників 26 осіб працюють у центрі з початку створення, а дехто й з 1988 року, коли в Луцьку розпочало функціонувати відділення соціальної допомоги.«Починаючи з 1988 року, в Луцьку зародилася соціальна служба. Спочатку працівники єдиного відділення соціальної допомоги ходили до підопічних, вивчали їхні проблеми – так і виникла потреба розширити установу, аби надавати ширший спектр послуг. Згодом у 1994 році, одним із перших в Україні, був створений територіальний центр. На сьогодні установа складається з семи структурних підрозділів. Ми надаємо різноманітні послуги. У нас нараховується тисяча підопічних, послуги яким соціальні робітники надають удома, ще три тисячі підопічних ми обслуговуємо безпосередньо в нашому центрі», – сказала Галина Шатецька.Самотні люди похилого віку та особи з інвалідністю можуть користуватися в територіальному центрі швейною майстернею, пральнею, кімнатою подарованих речей, їдальнею, кімнатою трудової адаптації тощо.«Щодня нас відвідують до 300 осіб, і жодна людина не покидає центр, не отримавши допомогу. Лише 140 осіб щодня харчуються в нашій їдальні», – зазначила директорка територіального центру та додала, що в перспективі наступного року заклад поповниться ще одним структурним підрозділом – відділом обліку безхатьків.Вона зауважила, що за 25 років діяльності працівники центру обслужили 200 тисяч мешканців міста, близько 40 тисяч людей отримували харчування в їдальні закладу.Насамперед працівників установи привітали лучани, які відвідують територіальний центр щодня. Вони подарували соціальним працівникам вірші, пісню «Волинь моя» та коровай.Далі настав час для офіційних привітань від представників обласної та міської влади, благодійних фондів і вручення численних подяк.«Від імені керівництва, депутатів і всіх працівників міської ради хочу подякувати колективу територіального центру за роботу. Ваша праця надзвичайно складна, адже ви щодня маєте справу з людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, зіштовхнулися з несправедливістю, відчувають себе ображеними і не завжди перебувають у доброму настрої. Безумовно, все це відображається на вас, але ви і далі продовжуєте творити добро. Ваша робота надзвичайно потрібна нашому місту», – звернувся до присутніх радник міського голови, депутатІз нагоди 25-річчя територіального центру соціального обслуговування Ігор Поліщук вручив подяки та почесні грамоти міського голови працівникам закладу за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість обраній справі, вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері соціального захисту мешканців міста, надання якісних соціальних послуг.До привітань соціальних робітників долучилися директорка департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, директорка департаменту соціальної політики Луцької міської ради, директорка департаменту соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заступниця Луцького міського голови, заступниця голови Волинської обласної організації «Профспілки працівників соціальної сфери України», депутат Волиснької обласної ради, керівниця Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна», заступник голови Волинського обласного благодійного фонду «Переображення», приватний підприємецьтощо.

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