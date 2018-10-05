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Школярам з Любомля розповіли, як уникнути експлуатації дитячої праці

Школярам з Любомля розповіли, як уникнути експлуатації дитячої праці
В Любомльському ЗЗСО №3 відбувся захід на тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці».

Зустріч з учнями відбулася в понеділок, 25 листопада, в рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії «16 днів проти насильства», – повідомляює Район.Любомль.

Мета заходу стало застереження молоді від можливого насильства, привернення уваги до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.

Учні прослухали інформацію від фахівців центрку зайнятості про міфи та стереотипи нелегальної трудової міграції, масштаби торгівлі людьми, стадії та види експлуатації, наслідки торгівлі людьми.

Наприкінці заходу присутні переглянули соціальні ролики «Життя на продаж», які висвітлюють проблему торгівлі людьми, експлуатації та насильства.

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Теги: діти, любомль, торгівля людьми
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