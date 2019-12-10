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Волинян запрошують взяти участь у турнірі з міні-футболу

Волинян запрошують взяти участь у турнірі з міні-футболу
У Рожищі стартує турнір з міні-футболу присвячений пам'яті легендарного футболіста Степана Наконечного.

Подія відбудеться 14 грудня, - повідомив на своїй сторінці у фейсбуці син легенди Рожищенського футболу Вадим Наконечний.

Він буде проходити у спортивному залі РДЮСШ за підтримки Рожищенської міської ради та міського голови В'ячеслава Поліщука.

Турнір триватиме два дні - 14-15 грудня.

Збір команд відбудеться об 9:30 год, початок – 10:00 год.

Заявкові листи приймаються до 10.12.2019 р. на [email protected]
Жеребкування відбудеться 12. 12. 2019 р. о 19. 00. РДЮСШ.

"Додаткова інформація, запитання - спільнота VIBER "Футзал. Турнір Наконечного С.", або за тел. 0685629015. Перехідний кубок, призи та персональні відзнаки очікують на найкращих", -написав Вадим Наконечний.

Волинян запрошують взяти участь у турнірі з міні-футболу


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Теги: міні-футбол, волинь, спорт
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