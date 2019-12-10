Волинян запрошують взяти участь у турнірі з міні-футболу
Сьогодні, 21:54
У Рожищі стартує турнір з міні-футболу присвячений пам'яті легендарного футболіста Степана Наконечного.
Подія відбудеться 14 грудня, - повідомив на своїй сторінці у фейсбуці син легенди Рожищенського футболу Вадим Наконечний.
Він буде проходити у спортивному залі РДЮСШ за підтримки Рожищенської міської ради та міського голови В'ячеслава Поліщука.
Турнір триватиме два дні - 14-15 грудня.
Збір команд відбудеться об 9:30 год, початок – 10:00 год.
Заявкові листи приймаються до 10.12.2019 р. на [email protected]
Жеребкування відбудеться 12. 12. 2019 р. о 19. 00. РДЮСШ.
"Додаткова інформація, запитання - спільнота VIBER "Футзал. Турнір Наконечного С.", або за тел. 0685629015. Перехідний кубок, призи та персональні відзнаки очікують на найкращих", -написав Вадим Наконечний.
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Подія відбудеться 14 грудня, - повідомив на своїй сторінці у фейсбуці син легенди Рожищенського футболу Вадим Наконечний.
Він буде проходити у спортивному залі РДЮСШ за підтримки Рожищенської міської ради та міського голови В'ячеслава Поліщука.
Турнір триватиме два дні - 14-15 грудня.
Збір команд відбудеться об 9:30 год, початок – 10:00 год.
Заявкові листи приймаються до 10.12.2019 р. на [email protected]
Жеребкування відбудеться 12. 12. 2019 р. о 19. 00. РДЮСШ.
"Додаткова інформація, запитання - спільнота VIBER "Футзал. Турнір Наконечного С.", або за тел. 0685629015. Перехідний кубок, призи та персональні відзнаки очікують на найкращих", -написав Вадим Наконечний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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