Волинян запрошують взяти участь у турнірі з міні-футболу





Подія відбудеться 14 грудня, - повідомив на своїй сторінці у фейсбуці син легенди Рожищенського футболу Вадим Наконечний.



Він буде проходити у спортивному залі РДЮСШ за підтримки Рожищенської міської ради та міського голови В'ячеслава Поліщука.



Турнір триватиме два дні - 14-15 грудня.



Збір команд відбудеться об 9:30 год, початок – 10:00 год.



Заявкові листи приймаються до 10.12.2019 р. на

Жеребкування відбудеться 12. 12. 2019 р. о 19. 00. РДЮСШ.



"Додаткова інформація, запитання - спільнота VIBER "Футзал. Турнір Наконечного С.", або за тел. 0685629015. Перехідний кубок, призи та персональні відзнаки очікують на найкращих", -написав Вадим Наконечний.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі стартує турнір з міні-футболу присвячений пам'яті легендарного футболіста Степана Наконечного.Подія відбудеться 14 грудня, - повідомив на своїй сторінці у фейсбуці син легенди Рожищенського футболуВін буде проходити у спортивному залі РДЮСШ за підтримки Рожищенської міської ради та міського головиТурнір триватиме два дні - 14-15 грудня.Збір команд відбудеться об 9:30 год, початок – 10:00 год.Заявкові листи приймаються до 10.12.2019 р. на [email protected] Жеребкування відбудеться 12. 12. 2019 р. о 19. 00. РДЮСШ."Додаткова інформація, запитання - спільнота VIBER "Футзал. Турнір Наконечного С.", або за тел. 0685629015. Перехідний кубок, призи та персональні відзнаки очікують на найкращих", -написав Вадим Наконечний.

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