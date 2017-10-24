Підгайцівські школярі подарували односельчанам шоу талантів. ФОТО





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Але 21 листопада в Україні також відзначають День Гідності та Свободи. Тож минулої п’ятниці концертне дійство розпочали з вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв АТО, підгайчан Володимира Іщука, Мирослава Столярчука, Олександра Ковальчука і всіх, хто поклав життя за волю та незалежність України. А коли дівчатка-школярки вийшли на сцену із запаленими свічками в руках - це символізувало пам’ять людську про тих, хто згорів в отому буремному полум’ї.



У віночок вокальних номерів свої яскраві виступи вплели: Софія Давидюк, чоловічий вокальний гурт «Соколи», ансамбль української пісні «Яворина», Микола Ляшук та Андрій Грипа, дует у складі Софії Давидюк та Дарини Кубової.



Запальними танцювальними ритмами розважали публіку вихованці й вихователі Підгайцівського дитячого садочку, учасники зразкового аматорського ансамблю танцю «Гармонія» та танцювального колективу «Колорит».



Гуморескою потішив глядацьку аудиторію призер районного та обласного конкурсів «Усміхнемось щиро Вишні» юний гуморист Віктор Демчук.



Грою на саксофоні вразив учень Підгайцівського навчально-виховного комплексу Андрій Остаповець. Сплеск емоцій викликала в присутніх в’язанка повстанських пісень у виконанні ансамблю народної музики «Криниченька».



Музичне свято завершив танець із промовистою назвою «Це - моя земля».



Бурхливими оплесками дякували глядачі за кожний чудовий виступ та подарований гарний настрій. Окремі виконавчі та творчі колективи в нагороду від своїх шанувальників отримали вигуки «Браво!».



Слід зауважити, що для декого з підгайцівських артистів нинішній творчий рік видався «врожайним». Чоловічий вокальний гурт «Соколи» став лауреатом регіонального творчого проекту СВОЇ. З XX Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги», що проводиться кожного року у Львові, з дипломом повернувся ансамбль народної музики «Криниченька» Підгайцівського навчально-вихїовного комплексу. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанна Скороход урочисто вручила здобуті відзнаки колективам, зазначивши, що в нашій громаді не переводяться таланти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В учасників художньої самодіяльності села Підгайці є хороша, добра традиція - до дня Архістратига Божого Михаїла приурочувати та дарувати своїм односельчанам святковий концерт.Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ Але 21 листопада в Україні також відзначають День Гідності та Свободи. Тож минулої п’ятниці концертне дійство розпочали з вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв АТО, підгайчан Володимира Іщука, Мирослава Столярчука, Олександра Ковальчука і всіх, хто поклав життя за волю та незалежність України. А коли дівчатка-школярки вийшли на сцену із запаленими свічками в руках - це символізувало пам’ять людську про тих, хто згорів в отому буремному полум’ї.У віночок вокальних номерів свої яскраві виступи вплели: Софія Давидюк, чоловічий вокальний гурт «Соколи», ансамбль української пісні «Яворина», Микола Ляшук та Андрій Грипа, дует у складі Софії Давидюк та Дарини Кубової.Запальними танцювальними ритмами розважали публіку вихованці й вихователі Підгайцівського дитячого садочку, учасники зразкового аматорського ансамблю танцю «Гармонія» та танцювального колективу «Колорит».Гуморескою потішив глядацьку аудиторію призер районного та обласного конкурсів «Усміхнемось щиро Вишні» юний гуморист Віктор Демчук.Грою на саксофоні вразив учень Підгайцівського навчально-виховного комплексу Андрій Остаповець. Сплеск емоцій викликала в присутніх в’язанка повстанських пісень у виконанні ансамблю народної музики «Криниченька».Музичне свято завершив танець із промовистою назвою «Це - моя земля».Бурхливими оплесками дякували глядачі за кожний чудовий виступ та подарований гарний настрій. Окремі виконавчі та творчі колективи в нагороду від своїх шанувальників отримали вигуки «Браво!».Слід зауважити, що для декого з підгайцівських артистів нинішній творчий рік видався «врожайним». Чоловічий вокальний гурт «Соколи» став лауреатом регіонального творчого проекту СВОЇ. З XX Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги», що проводиться кожного року у Львові, з дипломом повернувся ансамбль народної музики «Криниченька» Підгайцівського навчально-вихїовного комплексу. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанна Скороход урочисто вручила здобуті відзнаки колективам, зазначивши, що в нашій громаді не переводяться таланти.

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