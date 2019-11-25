У Німеччині викрали найдорожчу колекцію коштовностей





Про це повідомляє



Видання називає пограбування найбільшою крадіжкою творів мистецтва у післявоєнній історії. За його інформацію, вартість викрадених коштовностей оцінюється у мільярд євро. Офіційно поліція не називає обсяги збитків.



За інформацією журналістів, близько 5 години ранку злочинці відключили будівлю від електропостачання і потрапили всередину через вікно на куті. Вони зняли ґрати з вікна, а після пограбування повернули їх на місце.



Група грабіжників викрала коштовності, діаманти і дорогоцінні камені, які мають історичну цінність. Громіздкі предмети, такі як вази або картини, вирішили не брати.



Пізніше поліція підтвердила, що до “Зеленого склепіння” проникли грабіжники. “На місці злочину перебуває наша група, злочинці втекли”, – зазначив речник поліції Томас Гайтнер.



Попри відімкнення електрики, грабіжників зафіксувала камера відеоспостереження, стверджує видання.



“Зелене склепіння”, як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.



Тут виставлені золото і дорогоцінні камені, порцеляна, твори мистецтва з бурштину і слонової кості, а також вишнева кісточка з вирізьбленими 185 обличчями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У німецькому Дрездені поліція розслідує масштабне пограбування всесвітньо відомої колекції коштовностей “Зелене склепіння” (Grüne Gewölbe), яке трапилося вранці 25 листопада.Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на німецьке видання Bild.Видання називає пограбування найбільшою крадіжкою творів мистецтва у післявоєнній історії. За його інформацію, вартість викрадених коштовностей оцінюється у мільярд євро. Офіційно поліція не називає обсяги збитків.За інформацією журналістів, близько 5 години ранку злочинці відключили будівлю від електропостачання і потрапили всередину через вікно на куті. Вони зняли ґрати з вікна, а після пограбування повернули їх на місце.Група грабіжників викрала коштовності, діаманти і дорогоцінні камені, які мають історичну цінність. Громіздкі предмети, такі як вази або картини, вирішили не брати.Пізніше поліція підтвердила, що до “Зеленого склепіння” проникли грабіжники. “На місці злочину перебуває наша група, злочинці втекли”, – зазначив речник поліції Томас Гайтнер.Попри відімкнення електрики, грабіжників зафіксувала камера відеоспостереження, стверджує видання.“Зелене склепіння”, як вважається, має найбагатшу колекцію художніх коштовностей у Європі. Колишня князівська скарбниця Веттинів зберігає цінності періодів від Ренесансу до класицизму.Тут виставлені золото і дорогоцінні камені, порцеляна, твори мистецтва з бурштину і слонової кості, а також вишнева кісточка з вирізьбленими 185 обличчями.

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