Мешканці кількох будинків у Луцьку сидять без гарячої води





Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.



Т.в.о. директора ЦНАПу Оксана Салій розповіла, що без гарячого водопостачання залишилися мешканці на Мазепи, 10, 12, 14 та проспекті Відродження, 39.



Окрім того, жителі будинків на Коновальця, 1а, Мазепи, 49, Шептицького, 34, Кравчука, 10, Сагайдачного, 20, Молоді, 4, Соборності, 37б скаржилися на недостатні параметри гарячого водопостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку мешканці низки будинків на двох вулицях сидять без гарячої води.Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.Т.в.о. директора ЦНАПурозповіла, що без гарячого водопостачання залишилися мешканці на Мазепи, 10, 12, 14 та проспекті Відродження, 39.Окрім того, жителі будинків на Коновальця, 1а, Мазепи, 49, Шептицького, 34, Кравчука, 10, Сагайдачного, 20, Молоді, 4, Соборності, 37б скаржилися на недостатні параметри гарячого водопостачання.

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