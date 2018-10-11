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Мешканці кількох будинків у Луцьку сидять без гарячої води

Мешканці кількох будинків у Луцьку сидять без гарячої води
У Луцьку мешканці низки будинків на двох вулицях сидять без гарячої води.

Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.

Т.в.о. директора ЦНАПу Оксана Салій розповіла, що без гарячого водопостачання залишилися мешканці на Мазепи, 10, 12, 14 та проспекті Відродження, 39.

Окрім того, жителі будинків на Коновальця, 1а, Мазепи, 49, Шептицького, 34, Кравчука, 10, Сагайдачного, 20, Молоді, 4, Соборності, 37б скаржилися на недостатні параметри гарячого водопостачання.

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Теги: Луцьк, вода, гаряча вода, водопостачання
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