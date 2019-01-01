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26 листопада – день Іоанна Златоуста: традиції та заборони свята

26 листопада – день Іоанна Златоуста: традиції та заборони свята
26 листопада в народному календарі відзначають день святого Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, який жив у IV-V столітті. Кажуть, що на Златоуста все зупиняється в рості. Перш за все завмирає природа, все покривається снігом, що нагадує людям про настання зими.

26 листопада часто спостерігаються сильні вітри, - пише 24 канал.

Іменини 26 листопада святкують: Іван.

Народні прикмети на 26 листопада

– Якщо цього дня йде дощ або негода, то в наступний рік буде багатим на врожай.

– Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихне – очікуйте потепління.

– Якщо на небі яскраво виблискують зірки – чекайте снігопаду і похолодання.

– Денний снігопад прогнозує вечірній мороз.

– Каркають ворони – до відлиги.

Що можна робити 26 листопада

1. Цього дня заведено ліпити пельмені. За повір'ям, якщо наліпити багато пельменів і з’їси, наступний рік буде щасливим і безтурботним.

2. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та благополучними.

3. У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Кажуть, що цей час особливо вдалий.

4. Саме цей день вважається сильним, якщо молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками і шахраями.

Що не можна робити 26 листопада

1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

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Теги: 26 листопада, свято
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Коментарі 1
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Звідки ви взяли традицію в Укрїні ліпити пельмені? Це або ви передруковуєте із сайту московської церкви або самі щось собі вигадуєте. Традиції ліпити пельмені в Україні не було ніколи.
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