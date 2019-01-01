26 листопада – день Іоанна Златоуста: традиції та заборони свята

26 листопада в народному календарі відзначають день святого Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, який жив у IV-V столітті. Кажуть, що на Златоуста все зупиняється в рості. Перш за все завмирає природа, все покривається снігом, що нагадує людям про настання зими.26 листопада часто спостерігаються сильні вітри, - пише 24 канал.Іменини 26 листопада святкують: Іван.Народні прикмети на 26 листопада– Якщо цього дня йде дощ або негода, то в наступний рік буде багатим на врожай.– Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихне – очікуйте потепління.– Якщо на небі яскраво виблискують зірки – чекайте снігопаду і похолодання.– Денний снігопад прогнозує вечірній мороз.– Каркають ворони – до відлиги.1. Цього дня заведено ліпити пельмені. За повір'ям, якщо наліпити багато пельменів і з’їси, наступний рік буде щасливим і безтурботним.2. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та благополучними.3. У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Кажуть, що цей час особливо вдалий.4. Саме цей день вважається сильним, якщо молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками і шахраями.1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.