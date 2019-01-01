26 листопада – день Іоанна Златоуста: традиції та заборони свята
Сьогодні, 09:27
26 листопада в народному календарі відзначають день святого Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, який жив у IV-V столітті. Кажуть, що на Златоуста все зупиняється в рості. Перш за все завмирає природа, все покривається снігом, що нагадує людям про настання зими.
26 листопада часто спостерігаються сильні вітри, - пише 24 канал.
Іменини 26 листопада святкують: Іван.
Народні прикмети на 26 листопада
– Якщо цього дня йде дощ або негода, то в наступний рік буде багатим на врожай.
– Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихне – очікуйте потепління.
– Якщо на небі яскраво виблискують зірки – чекайте снігопаду і похолодання.
– Денний снігопад прогнозує вечірній мороз.
– Каркають ворони – до відлиги.
Що можна робити 26 листопада
1. Цього дня заведено ліпити пельмені. За повір'ям, якщо наліпити багато пельменів і з’їси, наступний рік буде щасливим і безтурботним.
2. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та благополучними.
3. У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Кажуть, що цей час особливо вдалий.
4. Саме цей день вважається сильним, якщо молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками і шахраями.
Що не можна робити 26 листопада
1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.
2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
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26 листопада часто спостерігаються сильні вітри, - пише 24 канал.
Іменини 26 листопада святкують: Іван.
Народні прикмети на 26 листопада
– Якщо цього дня йде дощ або негода, то в наступний рік буде багатим на врожай.
– Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихне – очікуйте потепління.
– Якщо на небі яскраво виблискують зірки – чекайте снігопаду і похолодання.
– Денний снігопад прогнозує вечірній мороз.
– Каркають ворони – до відлиги.
Що можна робити 26 листопада
1. Цього дня заведено ліпити пельмені. За повір'ям, якщо наліпити багато пельменів і з’їси, наступний рік буде щасливим і безтурботним.
2. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та благополучними.
3. У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Кажуть, що цей час особливо вдалий.
4. Саме цей день вважається сильним, якщо молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками і шахраями.
Що не можна робити 26 листопада
1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.
2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Звідки ви взяли традицію в Укрїні ліпити пельмені? Це або ви передруковуєте із сайту московської церкви або самі щось собі вигадуєте. Традиції ліпити пельмені в Україні не було ніколи.
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