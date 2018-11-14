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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У транспорті Луцька не можуть не працювати валідатори, – Недопад

У транспорті Луцька не можуть не працювати валідатори, – Недопад
Заступник мера Луцька Григорій Недопад розповів, що перевізники можуть хитрувати з АСОП.

Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами Григорія Недопада, оператор бачить технічні недоліки, через які можуть зніматися кошти за оплату е-квитком двічі. Так, гроші повертають на рахунок після звернення.

«Однак є люди, які двічі прикладають ті електронні квитки. Звісно, у таких випадках ніхто коштів повертати не буде», – зауважив він.

Григорій Недопад додав, що були випадки, коли на валідатори чіпляли таблички, мовляв, той не працює.

«Прошу про таке повідомляти. Такого просто не може бути, адже там ціла система. І якщо валідатор не працює, маршрутку не мають права пускати на рейс», – наголосив посадовець.

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Теги: Луцьк, валідатори, проїзд, перевіники
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