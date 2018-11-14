У транспорті Луцька не можуть не працювати валідатори, – Недопад
Сьогодні, 09:30
Заступник мера Луцька Григорій Недопад розповів, що перевізники можуть хитрувати з АСОП.
Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами Григорія Недопада, оператор бачить технічні недоліки, через які можуть зніматися кошти за оплату е-квитком двічі. Так, гроші повертають на рахунок після звернення.
«Однак є люди, які двічі прикладають ті електронні квитки. Звісно, у таких випадках ніхто коштів повертати не буде», – зауважив він.
Григорій Недопад додав, що були випадки, коли на валідатори чіпляли таблички, мовляв, той не працює.
«Прошу про таке повідомляти. Такого просто не може бути, адже там ціла система. І якщо валідатор не працює, маршрутку не мають права пускати на рейс», – наголосив посадовець.
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Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами Григорія Недопада, оператор бачить технічні недоліки, через які можуть зніматися кошти за оплату е-квитком двічі. Так, гроші повертають на рахунок після звернення.
«Однак є люди, які двічі прикладають ті електронні квитки. Звісно, у таких випадках ніхто коштів повертати не буде», – зауважив він.
Григорій Недопад додав, що були випадки, коли на валідатори чіпляли таблички, мовляв, той не працює.
«Прошу про таке повідомляти. Такого просто не може бути, адже там ціла система. І якщо валідатор не працює, маршрутку не мають права пускати на рейс», – наголосив посадовець.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розповіли, як у Луцьку впроваджують автоматизовану систему оплати проїзду.
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