У Ковелі Mercedes збив 58-річну жінку

У Ковелі автомобіль Mercedes збив 58-річну перехожу.Інцидент трапився 25 листопада приблизно о 12 годині по вулиці Сагайдачного, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 40-річний місцевий житель. Попередньо встановили, що водій, виконуючи рух заднім ходом, допустив наїзд на 58-річну жительку Ковельського району. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.