У Ковелі Mercedes збив 58-річну жінку
Сьогодні, 10:28
У Ковелі автомобіль Mercedes збив 58-річну перехожу.
Інцидент трапився 25 листопада приблизно о 12 годині по вулиці Сагайдачного, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 40-річний місцевий житель. Попередньо встановили, що водій, виконуючи рух заднім ходом, допустив наїзд на 58-річну жительку Ковельського району. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.
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Інцидент трапився 25 листопада приблизно о 12 годині по вулиці Сагайдачного, - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 40-річний місцевий житель. Попередньо встановили, що водій, виконуючи рух заднім ходом, допустив наїзд на 58-річну жительку Ковельського району. Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.
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