На трасі «Київ-Одеса» через ожеледицю зіткнулися 10 автівок і автобус: є постраждалі. ФОТО





Автопригода трапилася сьогодні, 26 листопада, приблизно о 7 годині, - про це інформує пресслужба



Зіткнулися 5 вантажних, 5 легкових автомобілів та 1 рейсовий автобус сполученням «Варшава-Херсон». В останньому перебувало 20 пасажирів, з яких ніхто не постраждав.



Внаслідок ДТП травмувалися 3 особи з легкових та вантажних автомобілів.



До ліквідації наслідків ДТП були залучені рятувальники на 1 спеціальному автомобілі та 6 осіб особового складу.



Рух на трасі відбувається у реверсному режимі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Черкащині в Уманському районі на 225 км автодороги «Київ-Одеса» через ожеледицю сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 11 транспортних засобів.Автопригода трапилася сьогодні, 26 листопада, приблизно о 7 годині, - про це інформує пресслужба ДСНС у Черкаській області. Зіткнулися 5 вантажних, 5 легкових автомобілів та 1 рейсовий автобус сполученням «Варшава-Херсон». В останньому перебувало 20 пасажирів, з яких ніхто не постраждав.Внаслідок ДТП травмувалися 3 особи з легкових та вантажних автомобілів.До ліквідації наслідків ДТП були залучені рятувальники на 1 спеціальному автомобілі та 6 осіб особового складу.Рух на трасі відбувається у реверсному режимі.

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