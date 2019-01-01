Крала чай і каву: на Волині зловили жінку-злодійку





Декілька пачок чаю та пачку кави, на загальну суму більше пів тисячі гривень, злодійка намагалась винести у подарунковому пакеті. Це помітила охорона, - пише газета



Згодом, переглядаючи камери спостереження, побачили, як ця ж особа таємно винесла чай і каву два дні тому. Наразі адміністрація магазину оцінює завдані збитки в 3 тисячі гривень: на таку суму з травня цього року зникло чайно-кавової продукції. Тож на місце події працювала слідчо-оперативна група для встановлення деталей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі охоронці одного з магазинів викликали поліцію, адже «на гарячому» затримали жінку, яка хотіла вкрасти продукти.Декілька пачок чаю та пачку кави, на загальну суму більше пів тисячі гривень, злодійка намагалась винести у подарунковому пакеті. Це помітила охорона, - пише газета Волинь-нова Згодом, переглядаючи камери спостереження, побачили, як ця ж особа таємно винесла чай і каву два дні тому. Наразі адміністрація магазину оцінює завдані збитки в 3 тисячі гривень: на таку суму з травня цього року зникло чайно-кавової продукції. Тож на місце події працювала слідчо-оперативна група для встановлення деталей.

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