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Крала чай і каву: на Волині зловили жінку-злодійку

Крала чай і каву: на Волині зловили жінку-злодійку
У Ковелі охоронці одного з магазинів викликали поліцію, адже «на гарячому» затримали жінку, яка хотіла вкрасти продукти.

Декілька пачок чаю та пачку кави, на загальну суму більше пів тисячі гривень, злодійка намагалась винести у подарунковому пакеті. Це помітила охорона, - пише газета Волинь-нова.

Згодом, переглядаючи камери спостереження, побачили, як ця ж особа таємно винесла чай і каву два дні тому. Наразі адміністрація магазину оцінює завдані збитки в 3 тисячі гривень: на таку суму з травня цього року зникло чайно-кавової продукції. Тож на місце події працювала слідчо-оперативна група для встановлення деталей.


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Теги: злодійка
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