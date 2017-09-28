«Свою подальшу участь вважаю неможливою», – Ігор Коцан про вибори ректора

Ігор Коцан, який очолював Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки з 2005 року, вважає свою подальшу участь у виборчому процесі на посаду ректора неможливою.



Про це



Нагадаємо,



"Результат виборів ректора 20 листопада був для мене несподіванкою. І я та чимало наших колег переконані, що результат є необ’єктивними, і не виражає позицію нашого колективу. Переконаний, що в першому турі на підсумкових цифрах позначився зовнішній вплив.



І оскільки я та мої однодумці впевнені в тому, що в другому турі також будуть мати місце зовнішні впливи та маніпуляції під час голосування, я вважаю свою подальшу участь у виборчому процесі неможливою", - написав Коцан.



Також він подякував колегам за довгі роки спільної роботи та усім, хто підтримав його і висловив довіру. На його переконання, вибір, який зроблять в другому турі, навряд чи відповідатиме тим стандартам і вимогам, які пред’являються до закладів вищої освіти у зв’язку з реформуванням освітньої галузі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який очолював Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки з 2005 року, вважає свою подальшу участь у виборчому процесі на посаду ректора неможливою.Про це він повідомив на сторінці у Facebook.Нагадаємо, другий тур виборів запланований на 27 листопада у головному корпусі СНУ імені Лесі Українки."Результат виборів ректора 20 листопада був для мене несподіванкою. І я та чимало наших колег переконані, що результат є необ’єктивними, і не виражає позицію нашого колективу. Переконаний, що в першому турі на підсумкових цифрах позначився зовнішній вплив.І оскільки я та мої однодумці впевнені в тому, що в другому турі також будуть мати місце зовнішні впливи та маніпуляції під час голосування, я вважаю свою подальшу участь у виборчому процесі неможливою", - написав Коцан.Також він подякував колегам за довгі роки спільної роботи та усім, хто підтримав його і висловив довіру. На його переконання, вибір, який зроблять в другому турі, навряд чи відповідатиме тим стандартам і вимогам, які пред’являються до закладів вищої освіти у зв’язку з реформуванням освітньої галузі.

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