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«Свою подальшу участь вважаю неможливою», – Ігор Коцан про вибори ректора

«Свою подальшу участь вважаю неможливою», – Ігор Коцан про вибори ректора
Ігор Коцан, який очолював Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки з 2005 року, вважає свою подальшу участь у виборчому процесі на посаду ректора неможливою.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, другий тур виборів запланований на 27 листопада у головному корпусі СНУ імені Лесі Українки.

"Результат виборів ректора 20 листопада був для мене несподіванкою. І я та чимало наших колег переконані, що результат є необ’єктивними, і не виражає позицію нашого колективу. Переконаний, що в першому турі на підсумкових цифрах позначився зовнішній вплив.

І оскільки я та мої однодумці впевнені в тому, що в другому турі також будуть мати місце зовнішні впливи та маніпуляції під час голосування, я вважаю свою подальшу участь у виборчому процесі неможливою", - написав Коцан.

Також він подякував колегам за довгі роки спільної роботи та усім, хто підтримав його і висловив довіру. На його переконання, вибір, який зроблять в другому турі, навряд чи відповідатиме тим стандартам і вимогам, які пред’являються до закладів вищої освіти у зв’язку з реформуванням освітньої галузі.

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Теги: вибори СНУ, Ігор Коцан, ректор
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Коментарі 3
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Заяви немає, отож це маніпуляція. Затягує і зриває вибори.
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Тобто, дав знати, що такого ректора, як він, вже не буде ніколі і ніде у цілому світі. Смілива самооцінка. Навіть піти не вмів, так як йдуть порядні люди.
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Є кіндер-сюрприз, а в СНУ - Коцан-сюрприз!
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