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В Україні з'являться нові монети і банкноти

В Україні з'являться нові монети і банкноти
Національний банк України оголосив про введення наприкінці поточного й на початку наступного року низки нових банкнот і монет національної валюти.

Як повідомив під час брифінгу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, 20 грудня будуть введені в обіг монети номіналом 5 гривень, які поступово замінять банкноти відповідного номіналу, - інформує УНІАН.

За його словами, також із цієї дати в обігу з'являться оновлені банкноти номіналом 50 гривень. Наступного року, з 25 лютого, Нацбанк випустить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Далі, в другому кварталі 2020 року, в обіг будуть введені монети номіналом 10 гривень, але точну дату Нацбанк повідомить додатково.


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Теги: монети, банкноти, обіг
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