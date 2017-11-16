В Україні з'являться нові монети і банкноти





Як повідомив під час брифінгу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, 20 грудня будуть введені в обіг монети номіналом 5 гривень, які поступово замінять банкноти відповідного номіналу, - інформує



За його словами, також із цієї дати в обігу з'являться оновлені банкноти номіналом 50 гривень. Наступного року, з 25 лютого, Нацбанк випустить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Далі, в другому кварталі 2020 року, в обіг будуть введені монети номіналом 10 гривень, але точну дату Нацбанк повідомить додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України оголосив про введення наприкінці поточного й на початку наступного року низки нових банкнот і монет національної валюти.Як повідомив під час брифінгу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, 20 грудня будуть введені в обіг монети номіналом 5 гривень, які поступово замінять банкноти відповідного номіналу, - інформує УНІАН За його словами, також із цієї дати в обігу з'являться оновлені банкноти номіналом 50 гривень. Наступного року, з 25 лютого, Нацбанк випустить в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Далі, в другому кварталі 2020 року, в обіг будуть введені монети номіналом 10 гривень, але точну дату Нацбанк повідомить додатково.

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