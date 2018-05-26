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На Волині розшукують 17-річного хлопця

На Волині розшукують 17-річного хлопця
На Волині встановлюють місце знаходження Бебка Дениса Володимировича 30.09.2002 р.н., який зареєстрований у селі Мочалки Турійського району.

Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області на сторінці у Facebook.

Зауважують, що хлопець тимчасово проживає у селі Озютичі Турійського району.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за номером "102".

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Теги: розшук, неповнолітній, Волинь
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