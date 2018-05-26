На Волині розшукують 17-річного хлопця

Бебка Дениса Володимировича 30.09.2002 р.н., який зареєстрований у селі Мочалки Турійського району.



Про це повідомляє



Зауважують, що хлопець тимчасово проживає у селі Озютичі Турійського району.



Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за номером "102".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині встановлюють місце знаходження30.09.2002 р.н., який зареєстрований у селі Мочалки Турійського району.Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області на сторінці у Facebook.Зауважують, що хлопець тимчасово проживає у селі Озютичі Турійського району.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за номером "102".

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