На Волині розшукують 17-річного хлопця
Сьогодні, 11:50
На Волині встановлюють місце знаходження Бебка Дениса Володимировича 30.09.2002 р.н., який зареєстрований у селі Мочалки Турійського району.
Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області на сторінці у Facebook.
Зауважують, що хлопець тимчасово проживає у селі Озютичі Турійського району.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за номером "102".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Локачинське відділення поліції ГУНП у Волинській області на сторінці у Facebook.
Зауважують, що хлопець тимчасово проживає у селі Озютичі Турійського району.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за номером "102".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку грабіжник з ножем «обчистив» 29-річного чоловіка
Сьогодні, 11:59
На Волині розшукують 17-річного хлопця
Сьогодні, 11:50
В Україні з'являться нові монети і банкноти
Сьогодні, 11:36