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У Луцьку грабіжник з ножем «обчистив» 29-річного чоловіка

У Луцьку грабіжник з ножем «обчистив» 29-річного чоловіка
У Луцьку за розбій затримали 34-річного чоловіка.

У неділю, 24 листопада, до поліції Луцька із заявою звернувся 29-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що на нього в автомобілі Skoda Fabia в обласному центрі напав невідомий, - пише ГУНП у Волинській області.

Зловмисник, погрожуючи ножем, відібрав у потерпілого мобільний телефон та зарядний пристрій. Сума завданих матеріальних збитків становить 7 тис. грн.

Поліцейські Луцька встановили, що кримінальне провадження скоїв 34-річний місцевий житель.

Зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.





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Теги: грабіж, лучанин
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