У Луцьку грабіжник з ножем «обчистив» 29-річного чоловіка

У Луцьку за розбій затримали 34-річного чоловіка.У неділю, 24 листопада, до поліції Луцька із заявою звернувся 29-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що на нього в автомобілі Skoda Fabia в обласному центрі напав невідомий, - пише ГУНП у Волинській області.Зловмисник, погрожуючи ножем, відібрав у потерпілого мобільний телефон та зарядний пристрій. Сума завданих матеріальних збитків становить 7 тис. грн.Поліцейські Луцька встановили, що кримінальне провадження скоїв 34-річний місцевий житель.Зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.