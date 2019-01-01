У Луцьку грабіжник з ножем «обчистив» 29-річного чоловіка
Сьогодні, 11:59
У Луцьку за розбій затримали 34-річного чоловіка.
У неділю, 24 листопада, до поліції Луцька із заявою звернувся 29-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що на нього в автомобілі Skoda Fabia в обласному центрі напав невідомий, - пише ГУНП у Волинській області.
Зловмисник, погрожуючи ножем, відібрав у потерпілого мобільний телефон та зарядний пристрій. Сума завданих матеріальних збитків становить 7 тис. грн.
Поліцейські Луцька встановили, що кримінальне провадження скоїв 34-річний місцевий житель.
Зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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У неділю, 24 листопада, до поліції Луцька із заявою звернувся 29-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що на нього в автомобілі Skoda Fabia в обласному центрі напав невідомий, - пише ГУНП у Волинській області.
Зловмисник, погрожуючи ножем, відібрав у потерпілого мобільний телефон та зарядний пристрій. Сума завданих матеріальних збитків становить 7 тис. грн.
Поліцейські Луцька встановили, що кримінальне провадження скоїв 34-річний місцевий житель.
Зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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