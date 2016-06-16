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Шестеро талановитих школярів з Волині отримуватимуть президентську стипендію

Шестеро талановитих школярів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Шестеро волинських учні отримуватимуть президентську стипендію щомісяця у розмірі 2600 гривень.

Про це повідомляє Волинська обласна Мала академія наук.

Загалом в Україні цього року - 270 стипендіатів.

Зауважують, такі матеріальні виплати учням академії відбуваються вже чотирнадцятий рік поспіль задля мотивації їх до успішного навчання і проведення наукових досліджень.

Шестеро талановитих школярів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Шестеро талановитих школярів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Шестеро талановитих школярів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Шестеро талановитих школярів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Шестеро талановитих школярів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Шестеро талановитих школярів з Волині отримуватимуть президентську стипендію
Шестеро талановитих школярів з Волині отримуватимуть президентську стипендію

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Теги: Волинь, школярі, президентська стипендія
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