Шестеро талановитих школярів з Волині отримуватимуть президентську стипендію





Про це повідомляє



Загалом в Україні цього року - 270 стипендіатів.



Зауважують, такі матеріальні виплати учням академії відбуваються вже чотирнадцятий рік поспіль задля мотивації їх до успішного навчання і проведення наукових досліджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шестеро волинських учні отримуватимуть президентську стипендію щомісяця у розмірі 2600 гривень.Про це повідомляє Волинська обласна Мала академія наук. Загалом в Україні цього року - 270 стипендіатів.Зауважують, такі матеріальні виплати учням академії відбуваються вже чотирнадцятий рік поспіль задля мотивації їх до успішного навчання і проведення наукових досліджень.

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