Волинянина у лісі обікрав знайомий





Про випадок повідомили у міському відділі поліції, передає



Телефон у заявника поцупив знайомий, який на той час перебував з ним у лісі.



Вартість завданих збитків – більше 4 тисяч гривень.



Поліція з'ясовує усі обставини справи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканця села Охнівка, що на Володимирщині, вкрали мобільний телефон. На той час 18-річний охнівчанин перебував у лісі, що неподалік села Олеськ, Любомльського району.Про випадок повідомили у міському відділі поліції, передає "Район. Володимир.Волинський". Телефон у заявника поцупив знайомий, який на той час перебував з ним у лісі.Вартість завданих збитків – більше 4 тисяч гривень.Поліція з'ясовує усі обставини справи.

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