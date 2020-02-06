Волинянина у лісі обікрав знайомий
Сьогодні, 12:25
У мешканця села Охнівка, що на Володимирщині, вкрали мобільний телефон. На той час 18-річний охнівчанин перебував у лісі, що неподалік села Олеськ, Любомльського району.
Про випадок повідомили у міському відділі поліції, передає "Район. Володимир.Волинський".
Телефон у заявника поцупив знайомий, який на той час перебував з ним у лісі.
Вартість завданих збитків – більше 4 тисяч гривень.
Поліція з'ясовує усі обставини справи.
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Про випадок повідомили у міському відділі поліції, передає "Район. Володимир.Волинський".
Телефон у заявника поцупив знайомий, який на той час перебував з ним у лісі.
Вартість завданих збитків – більше 4 тисяч гривень.
Поліція з'ясовує усі обставини справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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