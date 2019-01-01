У Луцьку оштрафували водія, який перевозив 3-річну дитину без автокрісла





Інцидент трапився учора, 25 листопада, близько 22 годин, - інформує



Відтак, патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху: чоловік розмовляв по мобільному телефону за кермом. Але під час спілкування побачили, що на задньому сидінні тримають на руках малолітню дитину, приблизно 3-річного віку. Автокрісло у людей було на задньому сидінні, однак у ньому лежали продукти.



З батьками провели профілактичну бесіду, а на водія винесли об’єднану постанову за двома статтями КУпАП: тепер порушник має сплатити штраф у розмірі 510 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні притягнули до адміністративної відповідальності водія, який порушив правил перевезення дітей в автомобілях.Інцидент трапився учора, 25 листопада, близько 22 годин, - інформує патрульна поліція Волині. Відтак, патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху: чоловік розмовляв по мобільному телефону за кермом. Але під час спілкування побачили, що на задньому сидінні тримають на руках малолітню дитину, приблизно 3-річного віку. Автокрісло у людей було на задньому сидінні, однак у ньому лежали продукти.З батьками провели профілактичну бесіду, а на водія винесли об’єднану постанову за двома статтями КУпАП: тепер порушник має сплатити штраф у розмірі 510 гривень.

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