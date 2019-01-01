У Луцьку оштрафували водія, який перевозив 3-річну дитину без автокрісла
Сьогодні, 12:38
У Луцьку патрульні притягнули до адміністративної відповідальності водія, який порушив правил перевезення дітей в автомобілях.
Інцидент трапився учора, 25 листопада, близько 22 годин, - інформує патрульна поліція Волині.
Відтак, патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху: чоловік розмовляв по мобільному телефону за кермом. Але під час спілкування побачили, що на задньому сидінні тримають на руках малолітню дитину, приблизно 3-річного віку. Автокрісло у людей було на задньому сидінні, однак у ньому лежали продукти.
З батьками провели профілактичну бесіду, а на водія винесли об’єднану постанову за двома статтями КУпАП: тепер порушник має сплатити штраф у розмірі 510 гривень.
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Інцидент трапився учора, 25 листопада, близько 22 годин, - інформує патрульна поліція Волині.
Відтак, патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху: чоловік розмовляв по мобільному телефону за кермом. Але під час спілкування побачили, що на задньому сидінні тримають на руках малолітню дитину, приблизно 3-річного віку. Автокрісло у людей було на задньому сидінні, однак у ньому лежали продукти.
З батьками провели профілактичну бесіду, а на водія винесли об’єднану постанову за двома статтями КУпАП: тепер порушник має сплатити штраф у розмірі 510 гривень.
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Коментарі 4
А якщо дитина не хоче сидіти в кріслі? Її потрібно крізь істерику насильно там тримати? Це вибір кожного. Дитина, яка по тим чи іншим причинам не сидить в автокріслі (тимчасово) це в десятки разів зменшує шанс ДТП, ніж дитина що плаче і тим самим відволікає водія.
Вам же ш
Неправда. На власному досвіді хочу сказати що процес привикання до крісла займає не більше двох днів. Так. Сльози та крики. Але це не зашкодить дитині. А в разі ДТП що може статись ???
знайдіть мені де в ПДР про "Автокрісло" зазаначено!
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