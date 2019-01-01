Представили нового очільника прокуратури Волині

Тараса Безрукого.



Представляв нового очільника у вівторок, 26 листопада, заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак.



«У прокуратурі відбуваються досить непрості процеси. Саме зараз ми говоримо про реформи прокуратури. Наразі ми лишилися без радянського рудимента досудового розслідування, коли, маючи «свого» прокурора можна було впливати на процеси. Це неприпустимо. Посада генпрокурора не повинна бути політичною», - каже Віктор Чумак.



Він зазначив, що бажає, аби прокуратура Волині працювала не для «галочки», а для підвищення рівня довіри громади до правоохоронців.



На запитання, чому ж саме Тарас Безручко посів вакантну посаду прокурора Волині заступник генпрокурора Віктор Чумак пояснив: «Страшенний дефіцит людей, аби призначити фахівця. Кожна прокуратура просіюється з декількох сторін. Тарас Романович тут працював і знає регіон», - каже Віктор Чумак.







Відомо, що Тарас Безручко у 2012 році очолював слідчий відділ прокуратури Волинської області.



«Колектив знайомий. Приємно повертатися туди, де я ріс і здобував досвід та знання. Переважна більшість людей, яких я тут бачу – чесні і порядні люди, які готові виконувати свої обов'язки. Я усвідомлюю, яка це довіра, але відповідальність не лише моя. Я беру на себе таку відповідальність, розраховуючи на підтримку кожного з вас», - звернувся Тарас Безручко до колективу.



Опісля вітального слова Віктор Чумак зазначив, що невдовзі на Волинь чекають зміни.



Привітати новопризначеного прокурара прийшли також і представники місцевої влади: голова Волиньради Ірина Вахович, т.в.о голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Киричук та його заступник Валентин Цьось.



Нагадаємо, що попереднього очільника прокуратури Волині Віктора Швидкого генпрокурор Руслан Рябошапка



До призначення на посаду у прокуратурі Волині Тарас Безрукий був начальником управління внутрішньої безпеки Генпрокуратури.



Довідка: Тарас Безрукий в червні 2004 року закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури — з цього ж року. Працював помічником прокурора Галицького району Івано-Франківської області, старшим слідчим слідчого відділу прокуратури м. Івано-Франківська, помічником прокурора м. Івано-Франківська.



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