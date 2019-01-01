Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО

Луцька міська рада підписала меморандум із Фондом енергоефективності щодо співпраці за програмою підтримки ОСББ «Енергодім».Подія відбулася у вівторок, 26 листопада, у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.Голова Фонду енергоефективностірозповіла, що програма "Енергодім" передбачає надання грантів, тобто безповоротної фінансової допомоги за умови, якщо ОСББ реалізують проект. Власне його втілення відбувається у три етапі і відповідно фінансування здійснюється трьома траншами."Спочатку ОСББ для участі в програмі "Енергодім" повинні провести енергоаудит будинку. Після цього ОСББ мають провести збори щодо участі в програмі та визначитися з заходами, подати документи до Фонду енергоефективності через банк-партнер", - зауважила вона.За словами очільниці фонду, ОСББ може обрати пакет "А" - модернізація інженерних систем (встановлення лічильника, ІТП, балансування системи опалення, утеплення чи модернізація труб тощо) або ж пакет "Б" - утеплення стін, підвалу, цоколя, покрівлі. У першому випадку можна зекономити до 20%, у другому - до 60%."Це означає, що кожна сім'я, яка живе в такому будинку, зможе зменшити витрати на послуги ЖКГ у 2, 3, а в деяких випадках і в 4 рази", - наголосила вона.Далі Фонд енергоефективності отримує документи від банку-партнера, перевіряє заявку на відповідність умовам програми та схвалює її, ОСББ замовляє розробку проектної документації та експертизу, подає на затвердження через банк, фонд перевіряє заявку, підрядники виконують необхідні роботи, енергоаудитор проводить сертифікацію енергоефективності будівлі та обстеження інженерних мереж, фонд перевіряє чи виконаний проект. Перший транш складає 70% за енергетичний аудит, другий - 70%, фінальний транш здійснюють після реалізації заходів. Для перших 300 ОСББ виплату основної частини гранту збільшили на 20%, тож сума сягатиме 60 та 70% відповідно, а не 40 та 50%."Це новий досвід, нові можливості, це те, що відкривається для нас завдяки таким структурам і організаціям. Тим паче, що у цій програмі беруть участь європейські донори, що виділятимуть кошти на енергозберігальні технології. Весь світ рухається у цьому напрямку і Луцьк є лідером в Україні", - відзначив в.о. мера Луцька