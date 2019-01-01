вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО

Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцька міська рада підписала меморандум із Фондом енергоефективності щодо співпраці за програмою підтримки ОСББ «Енергодім».

Подія відбулася у вівторок, 26 листопада, у музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

Голова Фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну розповіла, що програма "Енергодім" передбачає надання грантів, тобто безповоротної фінансової допомоги за умови, якщо ОСББ реалізують проект. Власне його втілення відбувається у три етапі і відповідно фінансування здійснюється трьома траншами.
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО

"Спочатку ОСББ для участі в програмі "Енергодім" повинні провести енергоаудит будинку. Після цього ОСББ мають провести збори щодо участі в програмі та визначитися з заходами, подати документи до Фонду енергоефективності через банк-партнер", - зауважила вона.

За словами очільниці фонду, ОСББ може обрати пакет "А" - модернізація інженерних систем (встановлення лічильника, ІТП, балансування системи опалення, утеплення чи модернізація труб тощо) або ж пакет "Б" - утеплення стін, підвалу, цоколя, покрівлі. У першому випадку можна зекономити до 20%, у другому - до 60%.

"Це означає, що кожна сім'я, яка живе в такому будинку, зможе зменшити витрати на послуги ЖКГ у 2, 3, а в деяких випадках і в 4 рази", - наголосила вона.

Далі Фонд енергоефективності отримує документи від банку-партнера, перевіряє заявку на відповідність умовам програми та схвалює її, ОСББ замовляє розробку проектної документації та експертизу, подає на затвердження через банк, фонд перевіряє заявку, підрядники виконують необхідні роботи, енергоаудитор проводить сертифікацію енергоефективності будівлі та обстеження інженерних мереж, фонд перевіряє чи виконаний проект. Перший транш складає 70% за енергетичний аудит, другий - 70%, фінальний транш здійснюють після реалізації заходів. Для перших 300 ОСББ виплату основної частини гранту збільшили на 20%, тож сума сягатиме 60 та 70% відповідно, а не 40 та 50%.
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО

"Це новий досвід, нові можливості, це те, що відкривається для нас завдяки таким структурам і організаціям. Тим паче, що у цій програмі беруть участь європейські донори, що виділятимуть кошти на енергозберігальні технології. Весь світ рухається у цьому напрямку і Луцьк є лідером в Україні", - відзначив в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО

Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Енергодім, Фонд енергоефективності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обрали запобіжні заходи двом луцьким прикордонникам, які збували великими партіями наркотики
Сьогодні, 13:47
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Сьогодні, 13:42
Волинянину, який напав на депутата обласної ради у будинку, «світить» 12 років тюрми
Сьогодні, 13:32
На Волині – новий очільник прокуратури
Сьогодні, 13:09
Про «хмарочос» у Луцьку, офісний центр і квартири у лізинг. Розмова з Андрієм Разумовським*
Сьогодні, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обрали запобіжні заходи двом луцьким прикордонникам, які збували великими партіями наркотики
Сьогодні, 13:47
 0
Луцьк – у програмі підтримки енергомодернізації ОСББ «Енергодім». ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
Волинянину, який напав на депутата обласної ради у будинку, «світить» 12 років тюрми
Сьогодні, 13:32
 0
На Волині – новий очільник прокуратури
Сьогодні, 13:09
 0
Про «хмарочос» у Луцьку, офісний центр і квартири у лізинг. Розмова з Андрієм Разумовським*
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8