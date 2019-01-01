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Волинянину, який напав на депутата обласної ради у будинку, «світить» 12 років тюрми

Волинянину, який напав на депутата обласної ради у будинку, «світить» 12 років тюрми
Судитимуть волинянина, який кинув вибуховий пристрій на подвір'я депутата обласної ради на напав на чоловіка у будинку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, уночі 8 травня 2019 року 38-річний мешканець села Бузаки кинув на подвір'я приватного домогосподарства у Камені-Каширському, власником якого є один із депутатів Волинської обласної ради, саморобний вибуховий пристрій, пошкодивши вибухом майно.

Над ранок 20 травня 2019 року він замаскувався накладною бородою та перукою, взяв із собою електрошоковий пристрій й споряджений бойовими патронами пістолет із глушником, проник через паркан на те ж обійстя й, скориставшись заздалегідь підготовленими дублікатами ключів, зайшов у будинок.

У помешканні зловмисник напав на господаря, ударив шокером та, приставивши до голови пістолет, почав питати, хто є в хаті.Почувши, що на шум поспішають члени родини господаря, нападник став утікати. Надворі він заволодів автівкою, проте не зміг виїхати з подвір'я та мусив втікати пішки.

Невдовзі нападника затримали правоохоронці, які згодом вилучили сховані ним у лісі пістолет, глушник та набої.

Нині громадянина обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 187, ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 194, ч. 2 ст. 289 КК України, й невдовзі він постане перед судом, який і обере йому міру покарання.

За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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Теги: депутат обласної ради, напад, грабіжник, Волинь
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