Волинянину, який продавав незаконну зброю, оголосили про підозру
Сьогодні, 18:04
Мешканцю Іваничівського району, якого 19 листопада затримали під час збуту незаконної зброєю, обрали запобіжний захід.
Про це інформує прокуратура Волинської області.
Нагадаємо, чоловіка затримали під час чергового збуту під контролем правоохоронців пістолета типу "револьвер" та набоїв до нього, а також 450 набоїв, придатних для стрільби з автомата "АК-74".
Нині слідчими органу безпеки за погодженням із прокурором повідомили затриманій особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України (незаконне придбання та збут вогнепальної зброї й бойових припасів). Суд обрав громадянину запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
Триває досудове розслідування. Вживаються також заходи до встановлення джерел і каналів надходження зброї в область.
Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це інформує прокуратура Волинської області.
Нагадаємо, чоловіка затримали під час чергового збуту під контролем правоохоронців пістолета типу "револьвер" та набоїв до нього, а також 450 набоїв, придатних для стрільби з автомата "АК-74".
Нині слідчими органу безпеки за погодженням із прокурором повідомили затриманій особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України (незаконне придбання та збут вогнепальної зброї й бойових припасів). Суд обрав громадянину запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
Триває досудове розслідування. Вживаються також заходи до встановлення джерел і каналів надходження зброї в область.
Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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