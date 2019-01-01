Лучани скаржаться на голосні співи вуличних музикантів

Лучани нарікають на музику вуличних співаків.Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.Т.в.о. директора департаменту “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку”повідомила, що з 11 до 24 листопада в департамент муніципальної варти відправили 44 звернення, які стосувались порушення правил благоустрою та прибирання територій, проведення земляних та будівельних робіт, паркування автомобілів на тротуарах та газонах, задимлення повітря, відкритих колодязів на підключенні до приватних будинків.Окрім того, скаржились мешканці Луцька й на голосну гру вуличних музикантів.